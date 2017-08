Pošta hľadá firmu na upratovanie svojich objektov,cenu odhaduje na 7,38 mil. eur

dnes 10:16 -

Slovenská pošta hľadá firmu na upratovanie svojich priestorov. Na zákazku vyhlásila súťaž a cenu za tieto služby predbežne odhaduje na 7,38 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Dodávateľ by mal pre poštu poskytovať služby upratovania v jej objektoch v zmysle stanovených štandardov vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach pošty. Zaistiť by mal tiež dezinfekciu vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu.

Zákazka by mala byť určená na obdobie štyroch rokov. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasti v tendri do 2. októbra tohto roku. Pošta by chcela na tieto služby uzatvoriť rámcovú dohodu. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.