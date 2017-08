Rusko bude dopravovať skvapalnený plyn tankermi od Juhokórejčanov

dnes 12:01 -

Rusko má nový druh tankera na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG). Sám dokáže lámať ľad do hrúbky 1,2 metra medzi východným Atlantikom a západom Pacifiku. Informovali o tom britský denník Guardian a americký New York Times.

Tanker Christophe de Margerie za 300 miliónov USD (254,07 milióna eur), dlhý takmer 300 metrov, v minulých dňoch predviedol svoje schopnosti počas prvej plavby, keď z nórskeho prístavu Hammerfest prepravil cez severné moria za 19 dní náklad do juhokórejského prístavu Boryeong. Cestu zvládol o takmer tretinu rýchlejšie, než keby sa do cieľového prístavu plavil cez Suezský prieplav.

Nový typ tankerov bude neskôr rozvážať skvapalnený plyn zo sibírskeho polostrova Jamal k zákazníkom do celého sveta. Najväčšie ložisko zemného plynu na Sibíri už sprístupňujú. Doteraz sa bežné dopravné lode dostávali cez severnú trasu len keď im cestu prerážali ľadoborce. Christophe de Margerie potreboval iba 6,5 dňa na to, aby sa z Nórska dostal do Tichého oceánu. „Je veľmi vzrušujúce, že loď bude môcť plávať po tejto trase po celý rok," Guardian citoval Billa Spearsa, hovorcu Sovkomflotu, ktorý tanker prevádzkuje.

Lodná cesta severne nad Sibírou je väčšiu časť roka pre obchodné lode bez sprievodu ľadoborcov neprístupná. Nový typ tankera signalizuje, že cesta bude priechodná nielen štyri mesiace v letnom období, ale celý rok.

Flotila týchto tankerov sa do roku 2020 rozrastie na 15 členov. Ruská vláda si od nej sľubuje, že ňou zvýši medzinárodnú plavbu lodí desaťnásobne. Najviac sa ich uskutočnilo pred štyrmi rokmi, spolu 15.

Guardian citoval morského výskumníka Simona Boxalla z Univerzity Southhampton, ktorý povedal: „Iróniou je, že v dôsledku klimatických zmien budeme potrebovať menej pohonných látok, aby sme sa dostali do Tichého oceánu“.

Tanker-ľadoborec postavili juhokórejské lodenice Daewoo Shipbulding & Marine Engineering (DSME) a pre ruského objednávateľa dodajú aj zvyšných 14 unikátnych plavidiel.