Británia zaplatí EÚ len to, čo sama považuje za svoje právne záväzky

dnes 12:16 -

Británia nezaplatí Európskej únii (EÚ) v rámci tzv. účtu za brexit "ani o penny viac, ani o penny menej" ako to, čo vláda v Londýne považuje za svoje právne záväzky voči Bruselu. Vyhlásil to dnes britský minister zahraničných vecí Boris Johnson pre rozhlasovú stanicu BBC.

Johnson pre BBC Radio Four povedal, že jeho nedávna poznámka, že EÚ si môže tak akurát "pískať" pokiaľ ide o platenie, bola len reakciou na otázku, či Británia zaplatí "100 miliárd eur alebo libier", a nie náznak, že vláda platiť nebude.

Dohoda o finančnom vyrovnaní bude jedným z najťažších bodov rokovaní o odchode Británie z EÚ po viac ako 40 rokoch členstva. A EÚ opakovane uviedla, že je jedným z troch bodov, ktoré musia obe strany vyriešiť ešte pred začatím rozhovorov o budúcich obchodných vzťahoch, vrátane obchodných dohôd.

"Niektoré sumy, ktoré som videl, sú príliš vysoké. Samozrejme, že splníme naše záväzky," povedal dnes Johnson. "Nemali by sme však zaplatiť ani o penny viac, ani menej ako to, čo my považuje za výšku našich právnych záväzkov."