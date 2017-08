Kapitálové trhy: Slovensko nikdy nebude lídrom, ale vedelo by poskytnúť testovací priestor

Zdroj: CDCP

Prvou veľkou zmenou medzinárodného významu bol prechod CDCP na spoločnú technologickú platformu Target2-Securities (T2S), kde prebieha vyrovnanie obchodov s cennými papiermi podľa harmonizovaných európskych pravidiel. „Migráciou na T2S sme splnili jeden z medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti integrácie kapitálových trhov EÚ. Integrácia kapitálových trhov sa týmto samozrejme nekončí, ale bude pokračovať ďalšou harmonizáciou v rôznych oblastiach,“ hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP a dodáva: „Cieľom tohto procesu je znížiť náklady najmä na cezhraničnú držbu a vysporiadanie obchodov s cennými papiermi. Akékoľvek špecifiká na domácich trhoch zvyšujú náklady na držbu CP pre zahraničných investorov, pričom toto platí aj opačne.“ Keďže Slovensko je otvorená ekonomika, ktorá je súčasťou Európskej Únie a slovenský kapitálový trh je súčasťou tvoriaceho sa spoločného kapitálového trhu EÚ, o každú emisiu zaknihovaných CP môžu prejaviť záujem aj zahraniční investori, pričom náklady na túto investíciu by mali vplyvom harmonizácie klesať.

Ďalšou významnou zmenou, ktorá CDCP čaká, je prelicencovanie podľa Nariadenia EÚ č.909/2014. Začiatkom marca bola v úradnom vestníku EÚ zverejnená druhá úroveň legislatívy tzv. regulačné a implementačné technické štandardy. Do šiestich mesiacov od ich zverejnenia musia existujúce depozitáre požiadať o povolenie na činnosť podľa tohto Nariadenia. CDCP sa na tento krok v súčasnosti intenzívne pripravuje a finalizuje dokumenty požadované k udeleniu povolenia. „Je to náročná úloha, ktorá na nás kladie množstvo požiadaviek, pretože nariadenie EÚ nerozlišuje medzi malým a veľkým depozitárom ani medzi malým alebo veľkým kapitálovým trhom. Rovnaké podmienky sú kladené na Nemecko, Slovinsko, Slovensko alebo Rakúsko. Je to pre nás veľká výzva a hľadáme v tom príležitosti, ktoré by sme vedeli využiť,“ približuje situáciu Martin Wiedermann.

Slovenský kapitálový trh bol už od svojho vzniku značne limitovaný veľkosťou krajiny a veľkosťou ekonomiky. Tým, že je jedným z najmenších kapitálových trhov v Európe, nedokázal prinášať také množstvo príležitostí pre emitentov ani pre investorov, ako je to v iných krajinách. Podľa názoru pána Wiedermanna slovenský trh v zjednotenom európskom priestore môže zohrávať vlastnú špecifickú úlohu. „Nikdy nebudeme patriť medzi veľkých lídrov v rámci Európy alebo v rámci sveta, no práve to sa dá využiť ako výhoda. Vedeli by sme napríklad poskytnúť európskym trhom testovací priestor. Tretie tisícročie prináša nové technológie, pri ktorých ešte nevieme celkom doceniť, čo všetko spôsobia – napríklad využitie distribuovaných databáz a podobne. To znamená, že by sme sa mohli stať technologickým centrom pre testovanie nových technológii, aj na poli zúčtovania cenných papierov,“ uzatvára svoju víziu Martin Wiedermann.