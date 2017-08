Vláda chce verejne vypočuť kandidátov na predsedu ÚVO 30. augusta

dnes 11:46 -

Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa uskutoční v stredu 30. augusta v zasadačke vlády v novej budove od 9:00. Ako vo štvrtok informoval Úrad vlády SR, na verejnom vypočutí sa budú môcť zúčastniť médiá a verejnosť priamo v zasadačke do naplnenia jej kapacity, ako aj v miestnostiach vyhradených pre tento účel s možnosťou sledovať verejné vypočutie na veľkoplošnej obrazovke. "Návrh kandidáta na predsedu ÚVO, ktorý vzíde z verejného vypočutia vládou SR, bude predložený na najbližšie rokovanie Národnej rady SR," uviedol úrad vlády.

V druhom kole výberu sa o post na čele ÚVO uchádza deväť kandidátov, z toho štyria pôsobia na uvedenom úrade. Pokračovať vo funkcii chce predsedníčka úradu Zita Táborská, ktorej päťročné funkčné obdobie uplynulo minulý mesiac. Ďalšími kandidátmi sú Peter Kubovič - právnik ÚVO na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania, Helena Polónyi - spoločníčka a konateľka spoločnosti vo verejnom obstarávaní Helena Polónyi - QA, s.r..o., Šamorín, Martin Hasay - vedúci štátny zamestnanec, vedúci projektovej kancelárie ÚVO, Miroslav Hlivák - advokát a partner advokátskej kancelárie Soukeník - Štrpka, s.r.o., Matej Sliška - hlavný štátny radca a vedúci oddelenia dohľadu na ÚVO, Matúš Džuppa - konateľ spoločnosti EkoAuris Plus, s.r.o., Prešov, Ingrid Šikulajová - výkonná riaditeľka spoločnosti GR Solutions, s.r.o., Bratislava a Elena Sivová - odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, odborná hodnotiteľka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vedúca verejného obstarávania v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

Do druhého kola výberu sa pôvodne prihlásil aj Branislav Šarmír, komisia na kontrolu návrhov kandidátov však tohto kandidáta neodporučila vláde na verejné vypočutie. Zdôvodnila to tým, že v lehote do 31. júla nepredložil výpis z registra trestov a doklad o vzdelaní. Tieto doklady predložil dodatočne 1. augusta, no podľa komisie nepreukázali požadovanú minimálne päťročnú prax vo verejnom obstarávaní.

Životopisy a projekty kandidátov na predsedu ÚVO, ktorí sa zúčastnia na verejnom vypočutí, sú zverejnené na portáli úradu vlády spolu s návrhom materiálu na rokovanie vlády na verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO.

V prvom kole výberu kandidáta na predsedu ÚVO vláda na verejnom vypočutí 24. mája nevybrala žiadneho z troch uchádzačov. Vtedy kandidovali Zita Táborská, Peter Kubovič, ktorí sú aj v druhom kole výberu, a Juraj Méry z ministerstva dopravy a výstavby.

Zástupcovia siedmich obchodných komôr a podnikateľských asociácií v stredu vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer - SD), aby proces výberu predsedu ÚVO prebehol spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu možnú mieru objektivity, transparentnosti a umožní dostatočnú mieru odbornej diskusie. To je podľa nich nevyhnutné pre obnovenie často chýbajúcej dôvery podnikateľov v transparentnosť a férovosť procesov verejného obstarávania.