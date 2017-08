Chyby pri investovaní: Nešpekulujte priveľa, v jednoduchosti je sila

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Foto: thinkstock

dnes 0:36 -

Zložitejšie stratégie sú náchylnejšie na náhodné chyby

Čím viac sa investorov zameriava na historické dáta, tým skôr mu ukážu presne to, čo chce vidieť. Zložité systémy sú založené na veľkom množstve údajov, nadmerná optimalizácia a korelácia aj tam, kde vlastne ani nie sú. Zjednodušovanie vedie k zníženiu pravdepodobnosti, že investor podľahne svojej vlastnej schéme.



Inteligentní ľudia hľadajú zložité stratégie

Na trhoch je mnoho inteligentných ľudí. Ich bystrosť a šikovnosť môže byť paradoxne ich nevýhodou, pretože môžu začať mať pocit, že poznajú odpoveď na všetko. Okrem toho majú tendenciu veci prekombinovať a keďže jednoduché riešenia na prvý pohľad nie sú vôbec príťažlivé, môžu tým spôsobiť problémy i ostatným investorom.

Zložitosť je o taktike, jednoduchosť o systéme

Taktické krátkodobé prístupy sú skutočne krátkodobé, ale jednoduchá stratégia založená na základných princípoch môže nájsť využitie v rôznych prípadoch a scenároch. Jednoduchosť nevsádza na štýl, zložitosť áno.

Jednoduchý prístup je ťažší

Prijatie jednoduchého prístupu vyžaduje veľa úsilia, pretože ľudia sú náchylní na to, aby verili rozprávkam o úspechoch druhých. Jednoduchý prístup je teda skôr psychologické cvičenie, zatiaľ čo zložitosť spočíva skôr v snahe poraziť konkurenciu.

Väčšie úsilie neznamená lepšie výsledky

Prekonanie konkurentov sa jednoduchšie dosiahne slovami ako činmi, pretože obetovanie väčšieho času a úsilia neurobí z nikoho lepšieho investora. Nie je ľahké presvedčiť ľudí, že niekedy menej práce a času, alebo menej dôležitých rozhodnutí, môže znamenať oveľa lepšie výsledky v dlhodobom horizonte.





Zložitý prístup môže mať neočakávané následky

Jednoduchosť bola kedysi opísaná ako umenie premyslenej redukcie. Arthur Conan Doyle, prostredníctvom Sherlocka Holmesa, povedal v jednom z jeho príbehov, že "ak odstránime nemožné, všetko, čo zostáva, aj keď je to nepravdepodobné, je pravda." Zložitý a komplexný prístup znamená oveľa viac možností a nepríjemných prekvapení.

Komplexný prístup prináša ilúziu kontroly

Ľudia sa snažia vyhnúť sa stresovým situáciám a mať pocit, že majú všetko pod kontrolou. Istota rovná sa väčšia spokojnosť, ale je to často len ilúzia. Investori hľadajú istotu a kontrolu, aj keď sa mýlia. Jednoduchý prístup je zamerať sa na to, čo môže investor ovládať a pochopiť, čo nemôže mať pod kontrolou.

Jednoduché neznamená nerozvážne

Jednoduchý prístup si vyžaduje vopred viac myslenia, nútiť investorov, aby oddelili zrno od pliev. Zjednodušenie môže pomôcť investorom prijímať lepšie rozhodnutia rozdelením zložitých otázok na časti, ktoré dokážu lepšie pochopiť.

Sofistikovanosť ako symbol statusu

Zložitý a komplexný prístup je lepší obchodným artiklom, pomáha niektorým investorom zapôsobiť na iných. V skutočnosti sa trhy nezaujímajú, nakoľko komplikovaná je stratégia investora. Zaujíma to iba o ľudí s veľkým egom.

Zložité problémy nevyžadujú komplexné riešenia

Je ťažké prinútiť ľudí, aby stavili na jednoduchosť, pretože je ťažké uveriť, že zložité problémy nevyžadujú zložité riešenia. Všetci chceme uveriť, že existuje sofistikovaný investičný svätý grál, ktorý náhle vyrieši všetky naše problémy.

Jednoduché by malo byť zrozumiteľné

Jednoduchosť umožňuje väčšiu transparentnosť a uľahčuje stanovenie si vhodných cieľov. "Jednoduchosť nám umožňuje zlepšiť výkonnosť, pretože nám umožňuje lepšie pochopiť, čo robíme," to sú slová známeho investora Charlieho Mungera, partnera Warrena Buffetta. Veštec z Omahy tiež rád opakuje, že investuje len do toho, čomu rozumie.