Od prašivých dlhopisov po kryptomeny: Tri dôkazy, že trhy prišli o rozum

Zdroj: qz

Foto: SITA/AP

dnes 0:58 -

Toľko peňazí sa nalieva do týchto rizikových aktív, že niektorí triezvo zmýšľajúci analytici sú znepokojení, či to trhy vôbec ustoja.

Prašivé bondy

Nadhodnotené americké firmy si v tomto roku požičali takmer jeden bilión dolárov na dlhopisovom trhu. Bloomberg hovorí o novom rekorde. Investori, ktorí požičiavajú peniaze dlžníkom s najhorším ratingom, majú v rukách najrizikovejšie dlhopisy s "vysokým výnosom". A to všetko v čase najnižších úrokových sadzieb v histórii. Dlhopisové trhy "rozhodne vyzerajú z pohľadu ocenenia veľmi dobre," uviedol Noel Hebert, analytik spoločnosti Bloomberg Intelligence, v reakcii na varovania od významných finančných manažérov.



Investori ako by sa nedokázali nabažiť najrizikovejšej ponuky v Európe. Spoločnosti predali dlhopisy za 1,7 miliardy eur s ratingom najmenej sedem úrovní pod investičným stupňom. To je najviac za viac ako dva roky, ukazujú údaje. Zatiaľ čo emisie v USA klesajú, celý európsky trh s drobnými dlhopismi má za sebou najhorší júl, predaj oproti rovnakému obdobiu z vlaňajšieho júla narástol o 400 percent, zatiaľ čo ekvivalentné ponuky v Spojených štátoch klesli asi o 75 percent, uvádzajú údaje Bloomberg.

Asociácia pre finančné trhy v Európe, obchodná skupina zastupujúca všetkých účastníkov trhu, požiadala dlžníkov, aby venovali viac času diskusii o svojej kapitálovej štruktúre a zmluvách. A investorov vyzýva, aby neváhali klásť dlžníkom príslušné otázky. Väčšia miera rizika by sa mala premeniť na väčšiu kompenzáciu pre držiteľov dlhopisov, čo ale pre európske dlhopisy s vysokým výnosom neplatí.





ETF sledujúce volatilitu

Ukazovateľ strachu - index volatility CBOE (VIX) - vzrástol o 55 %, čo je najväčší týždenný zisk od decembra 2015. Investori by si mali uvedomiť, že VIX má tendenciu rásť, keď trhy klesajú, alebo ak sa predpokladá vysoká úroveň strachu v budúcnosti. Slovná prestrelka medzi USA a Severnou Kóreou, spôsobila zvýšenú volatilitu a neistotu a vyvolala obavy z vojenského konfliktu. Očakáva sa, že napätie sa bude eskalovať, vzhľadom na to niektorí investori vsádzajú na produkty zamerané na volatilitu. Tie by v turbulentných časoch dokázali v krátkodobom horizonte priniesť slušné výsledky. Konkrétne ETF na volatilitu vytvára pákový efekt, ktorý by mohol vo veľmi krátkom čase priniesť zaujímavé zhodnotenie v porovnaní s jednoduchými produktmi.



Spomedzi mnohých rýchlokvasných aktív patria fondy obchodované na burze, ktoré robia stávky na volatilitu, medzi najviac nadhodnotené. Myslí si to Alberto Gallo, vedúci makroekonomických stratégií spoločnosti Algebris Investments. Znížená volatilita trhu alebo krátkodobé výkyvy cien sú už na zakorenené, znejú pochybnosti analytikov. Investori neváhajú naliať peniaze do exotických ETF, ktoré stavali na búrkach, ale trhy zostali pokojné. Alebo do fondov, ktoré sa stávajú na akciách s nízkou volatilitou. Takéto stratégie boli donedávna doménou sofistikovaných kvantových fondov, ale ETF poskytli jednoduchý prístup k takýmto stávkam aj obyčajným investorom. Takýchto obchodov je už priveľa, stratégovia začínajú ma obavy. Pravdepodobne to nie ej to pravé orechové pre investorov, ktorí sa rozhodnú nakúpiť a držať, ktorí sa teraz snažia získať cenné papiere viazané na volatilitu. V strednodobom a dlhodobom horizonte sú ale výsledky strašné.



Kryptomeny

A potom sú virtuálne peniaze ako Bitcoin, ktorý to všetko rozprúdil a dne atakuje historické maximá. Mena, ktorá už prežila aj štiepenie získala na svoju stranu aj Goldman Sachs, ktorá uznala, že je pre inštitucionálnych investorov čoraz ťažšie ignorovať kryptomeny. Na trhu s počiatočnou ponukou krytpomien (ICO) sa hromadí toľko hotovosti, že americké finančné regulátory naznačili ďalšiu kontrolu. Avšak mnohé spoločnosti sa oháňajú tým, že nich sa nevzťahuje regulačný zákon.



Charakteristickým znakom boomov a nafukovania bublín je presvedčenie, že nutne musíme zachytiť "novú éru". Podľa nobelovca Roberta Shillera, ako to napísal vo svojej knihe "Iracionálna exuberancia", by sa takéto uvažovanie mohlo uplatniť na nezvyčajne uvoľnenú politiku Federálneho rezervného systému, ktorá pomohla zviesť aktíva ako sú prašivé dlhopisy, alebo inovácie ako je blockchain, ktorá umožňuje vznik kryptomien. Bitcoin, blockchain a ICO určite zodpovedajú popisu inovatívneho sľubu - novej éry. Vyžaduje sa pri nich určité nadmerné množstvo nadšenia