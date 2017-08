Oslava neúspechu a tony rizikového kapitálu: Nápad a start-up z vás rýchlo urobia milionára

Zdroj: CNBC

Ide o celkom nezvyčajný druh podnikania Keď sa peniaze minú, treba sa snažiť získať ešte viac kapitálu, aby sa na budúci rok mohlo míňať ešte viac. Táto kultúra oslavovania neúspechu, a navyšovania kapitálu za nerentabilný nápad, je absurdná. Príliv rizikového kapitálu a konkrétne nárast fundraisingovej kultúry, sú z dlhodobého hľadiska v zásade neudržateľné.

Nemali by sme hádzať všetkých do jedného koša. Existuje mnoho ďalších spôsobov, ako zarobiť peniaze. Môžete kúpiť a predať, môžete sa zbaviť starých vecí, môžete sa presťahovať do menšieho bytu, môžete si nájsť vedľajší príjem, môžete ušetriť peniaze tým, že sa vzdáte zábavy, môžete vystúpiť z klubu a neplatiť členské, atď. Alebo stačí ak vyzbrojíte trpezlivosťou a budete sa prikrývať perinou na akú máte. V skutočnosti je to ale o nesutálom vzdelávaní, kľúčovou zručnosťou pri rozvoji akéhokoľvek úspešného lídra v dnešnej trhovej ekonomike.



Po takmer desaťročí prosperity na verejných trhoch v globálnej ekonomike, by sme mali vyvíjať tlak na podnikateľskú komunitu ako celok, aby sa začala zameriavať na zarábanie peňazí. Príliš veľa mladých ľudí, ktorých nájdete na sociálnej sieti, si myslia, že ich prvá práca počas vysokej školy, alebo po škole, je naučiť sa, ako navýšiť kapitál. Myslia si, že sú podnikateľmi a potrebujú sa naučiť, aké sú náklady na získanie zákazníkov, alebo čo sú to rastové metriky. Cieľom je pokryť ďalšie kolo financovania. Akoby sa postupne vytrácalo budovania skutočného podnikania, ktoré je ziskové každý mesiac a má na to, aby zatiahlo svoje vlastné účty.





Dá sa to aj inak, bez pôžičky, s veľmi skromným príjmom a pohltením všetkých vlastných úspor. Popularitu ale získal neobmedzený fundraising a rizikový kapitál, spoločne vytvorili neuveriteľný ekosystém, v ktorom podnikatelia neveria, že by mohli naštartovať svoju činnosť, kým nezískajú na to potrebný milión. Ale to predsa nie je žiadna pravda! Vytvorte skutočnú firmu, nájdite si skutočné príjmy, oslovte skutočných klientov! Oslavy fundraisingu alebo dokonca ročnej ziskovosti sú len zlý vtip. To nie je podnikanie. Sú to peniaze príchádzajúce versus peniaze odchádzajúce. Buď získate viac peňazí, ako ste minuli, alebo nie.

Stredná trieda je dnes pod tlakom. Nie sú to žiadni boháči, napriek tomu nájdeme v priemernej domácnosti viac vecí, než v skutočnosti potrebuje. Tie by sa dali premeniť na hotovosť, postačujúcu na štart podnikania, ponúkajú príležitosť urobiť to, po čo naozaj túžia. Alebo naopak, najskôr si ušetriť nejaké peniaze a potom začať nakupovať na aukčných portáloch, využívajúc rôzne ceny na rôznych trhoch na internete. Počas piatich alebo šiestich rokov sa takto dajú ušetriť skutočné peniaze. Keďže žijeme v rýchlom svete, v ktorom sme všetci netrpezliví, vedie to k tomu, že ľudia nerozmýšľajú o tom, aký vplyv by mal na ziskovosť podnikania jeho správne načasovanie. Každý sa snaží skočiť do toho rovnými nohami čo najskôr, nie čakať 5 rokov a potom sa uvidí. Teraz je tu príležitosť, treba to skúsiť. Ale je to skutočne tak?







Verte či nie, pre mladého človeka je to oveľa horšie. Bude to oveľa väčšie peklo pre 22 –ročného ako pre 27-ročného, ak má žiť s vedomím, že sa vzdal 40 percent vlastnej spoločnosti, ktorá má dnes 10-násobok vtedajšej hodnoty. Len preto, že ľahko prišiel k peniazom. Ale môže to znamenať aj koniec kariéry. Ak sa vám podarilo vyzbierať milión, o ktorý ste prišli za 18 mesiacov, asi tým bude vaša povesť poškvrnená a budete musieť začať pracovať pre niekoho iného. Iba percento 22-ročných sa dokáže z nuly vypracovať na skutočného hrdinu. Ak nezamiešate vášne s praktickosťou, skončíte. Preto ak môžete, skúste sa vyhnúť získavaniu peňazí z oblasti rizikového kapitálu. Skúste si vytvoriť skutočnú firmu, naučte sa predávať a vytvárať niečo konkrétne. Niečo hodnotné, pre skutočných zákazníkov..