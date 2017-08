Kabinet súhlasil s návrhom poslancov za Most-Híd na schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní

dnes 15:16 -

Vláda súhlasila s návrhom poslancov Národnej rady SR za Most-Híd na schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom novely s navrhovanou účinnosťou 1. novembra, o ktorej bude parlament rokovať v druhom čítaní v septembri, je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania, ako aj zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) odporučil vláde súhlasiť s poslaneckým návrhom po zohľadnení viacerých zásadných pripomienok. Upozornil, že v septembri má predložiť na rokovanie vlády novelu zákona so zámerom zefektívniť proces verejného obstarávania. Zároveň má v súčinnosti s ministerstvom vnútra do konca augusta pripraviť novelizáciu zákona zameranú na sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. Úrad preto navrhuje skonsolidovať tieto legislatívne iniciatívy do jedného novelizačného aktu.

"Za účelom systematickej úpravy finančných limitov navrhujeme súčasný finančný limit 40 000 eur pre potraviny iné ako určené pre zariadenia školského stravovania, ktorých finančný limit sa navrhuje na 200 000 eur, zjednotiť s finančným limitom pre tovary, na 50 000 eur," uviedol ÚVO jednu zo svojich pripomienok k návrhu poslancov. Finančný limit na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania sa má podľa návrhu novely zvýšiť zo 40 tisíc až na dvestotisíc eur, čo by podľa poslancov malo zjednodušiť nákup potravín. Školské stravovacie zariadenia by tak mohli viacej využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov.

Zásadnou zmenou návrhu novely je zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných, malých zákaziek. Zadávanie týchto zákaziek bez elektronického trhoviska by malo byť možné aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. "Úrad považuje za vhodnejšie a koncepčnejšie riešenie ponechať na rozhodnutí každého verejného obstarávateľa, či vzhľadom na okolnosti a podmienky konkrétneho nákupu zadá bežne dostupnú podlimitnú zákazku s využitím alebo bez využitia elektronického trhoviska," vyplýva zo stanoviska úradu.

Novela v prípade podlimitných zákaziek tiež umožňuje použitie jednoobalkového systému ponúk alebo zmenu poradia pri vyhodnocovaní dokumentov. Novela má tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ako rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania, a to zavedením možnosti uzatvárať rámcové dohody aj pri tomto spôsobe obstarávania.

"Čo sa týka úpravy dynamického nákupného systému vo vzťahu k rámcovým dohodám, tento návrh je v rozpore so samotnou podstatou používania dynamického nákupného systému a podstatou používania rámcových dohôd," upozornil úrad s tým, že ide o dva rozličné nástroje obstarávania a preto žiada vypustiť aj tento bod.

Návrh novely obmedzuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste namiesto súčasných prvých troch uchádzačov. Úrad navrhuje ponechať aj možnosť vyzvať na preukázanie splnenia podmienok účasti prvých troch.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by podľa novely mali využívať už existujúci register referencií, čím sa má zjednotiť ich postup a uľahčiť účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní.