V Prievidzi by malo vzniknúť sto nových pracovných miest. Spoločnosť GeWIS Slovakia totiž plánuje rozšíriť svoju výrobu. „Dôvodom je nárast objemu výroby, a s tým spojená potreba efektívnejšieho využitia priestorových možností výrobného areálu a zároveň snaha vytvoriť podmienky pre duálne vzdelávanie, ku ktorého realizácii sme sa zaviazali,“ uviedla spoločnosť v oznámení o zmene činnosti, ktoré predložila štátnym orgánom.

Firma v súčasnosti vyrába kovové výrobky určené do osobných automobilov, poľnohospodárskych strojov a elektrotechnických zariadení v jednej hale. Výrobu chce rozšíriť aj do dvoch v súčasnosti nevyužívaných hál. „Vlastný nárast výroby bude predstavovať 20 %,“ dodala spoločnosť. V súčasnosti firma zamestnáva v Prievidzi 600 pracovníkov. Ich počet sa tak má navýšiť na 700. „Celkový počet zamestnancov vo výrobnej hale sa predpokladá do 40 na jednu zmenu, z toho do 25 študentov,“ konštatovala firma.

Spoločnosť GeWIS Slovakia patrí do nemeckej skupiny GeWIS Gruppe. Ide o rodinnú firmu, ktorá dodáva diely pre automobilový a elektrotechnický priemysel, hydrauliku a poľnohospodársku techniku. Firma na Slovensku pôsobí od roku 1991.