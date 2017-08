4+1 dôvod, prečo by striebro nemalo práve teraz ujsť vašej pozornosti

Zdroj: RiskHedge

Foto: thinkstock;TASR/Jakub Kotian;SITA/AP

dnes 0:08 -

Zhrňme si niektoré dobré dôvody, prečo by sa striebro malo práve teraz dostať do hľadáčika každého investora.



1, Solárny boom Číny

Zďaleka najviac priemyselného striebra sa v súčasnosti využíva v solárnych paneloch. Čínsky dopyt po slnečnej energii nabral rýchle tempo. Vo svojej 13. päťročnici chce Peking do roku 2020 zvyšovať svoju solárnu kapacitu s cieľom bojovať proti znečisteniu ovzdušia a dodržiavať Parížsku dohodu o zmene klímy. Čína už investuje viac do vývoja čistých energií ako Európska únia.







Minulý mesiac odprezentovala novo vybudovanú solárnu farmu v podobe pandy. Ide o prvú zo 100 takýchto solárnych elektrární plánovaných pre ázijský región v najbližších rokoch. Slnečná farma v Datongu bola navrhnutá v máji 2016, fungovať začala už po 14 mesiacoch. V najbližších 25 rokoch poskytne rovnaké množstvo energie ako spaľovanie jedného milióna ton uhlia. Niet divu, že vlani stála krajina za najväčším strieborným dopytom.







Analytici sa domnievajú, že tento trend bude ešte trvať ešte dlhšie, aj keď sa spoločnosť SolarCity a Tesla pripravujú nahradiť striebro oveľa lacnejšou meďou vo svojich fotovoltických paneloch. Poradenský Metals Focus uviedol, že očakáva, že dopyt po striebre v roku 2017 z oblasti slnečných kolektorov sa zníži len mierne v porovnaní s minulým rokom, a bude to druhý najvyšší rekord. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje oficiálne globálne rezervy striebra, to znamená vyťažiteľné množstvo striebra, čo je len 571 000 ton.

2, Americká akciová bublina je pred prasknutím

Zdá sa, že americké akcie každodenne atakujú nové rekordné hodnoty. Obavy sú ale na mieste. V polovici júla sa pomer P / E pohyboval nad 30 (100-ročný medián je okolo 16). To pripomína dot-com bublinu a týždne vedúce ku kolapsu akciového trhu v roku 1929. Jedným z meradiel narastajúceho šialenstva sú spoločnosti, ktoré vo veľkom míňajú peniaze, ale ich akcie bez ohľadu na to stále rastú.







Napríklad Netflix, oznámil v apríli akcionárom, že v tomto roku očakáva záporný cashflow vo výške 2 miliárd dolárov, čo znamená "iba" 1,7 miliardy dolárov v roku 2016. Vlani v októbri spoločnosť uviedla, že bude musieť získať ďalších 800 miliónov dolárov, a tento dlh pripočítať k 2,2 miliardám ktorý už mala. To všetko v mene pridania kvalitného obsahu, teda filmov a televíznych relácií. Nie je žiadnym tajomstvom v investičných kruhoch, že spoločnosť Netflix nevytvára zisk, čo je zanedbateľná skutočnosť, ktorá nezabránila tomu, aby jej akcie rástli rýchlym tempom. Vo svojej finančnej správe v druhom polroku v polovici júla spoločnosť hrdo ohlásila, že v poslednom štvrťroku získala 5,2 milióna nových účastníkov, rozdrvila tak odhady z Wall Street a akcie posilnili o viac ako 10 %. Nevadí, že tok hotovosti za druhý kvartál bol mínus 608 miliónov dolárov a medziročný nárast straty dosiahol 354 miliónov dolárov. Investori prijali "dobrú správu" a v júli poslali akcie na nové maximá nad 188 dolárov.







Podobný obraz vidíme aj pri spoločnostiach ako sú sociálno-mediálne giganty Twitter a Snapchat, vďaka virtuálnym peniazom. Samozrejme, takto to nemôže donekonečna pokračovať. A keď sa akcie dostávajú do zlého svetla, zlato a striebro z toho ťžia, podobne ako tomu bolo aj v minulosti.



3, Európske banky sú stále v značných problémoch

Pretrvávajúca dlhová kríza v EÚ bola nedávno prekrytá globálnym protestom proti Trumpovi a jeho drakonickým obchodným politikám. Na európske ťažkosti sa momentálne zabudlo, ale v skutočnosti vyriešené nie sú. V júni britský Telegraph uviedol, že "talianska dlhotrvajúca banková kríza opäť vybuchla. Núdzový plán na záchranu dvoch benátskych veriteľov s nákladmi až do 17 miliárd eur je fiaskom prvého rádu." Taliansky dlh by sa vďaka tomu mohol dostať na 133 % HDP. Výskum talianskej investičnej banky Mediobanca zistil, že 114 z 500 talianskych bánk má viac ako 100 % Texas Ratio. Pomer zohľadňujúci hodnotu nesplácaných aktív a pôžičiek banky, ktorý delí majetkovým podielom spoločnosti a hmotným kapitálom plus rezervou na úverové straty. Pomer viac ako 100 (alebo 1: 1) sa považuje za varovné znamenie. 24 ohrozených bánk má údajne pomer nad 200 %, medzi nimi aj niektoré z najväčších talianskych bánk, ako je Monte dei Paschi di Siena s TR 269 % a Veneto Banca s TR 239 %. Problém sa však týka celej únie. Podľa agentúry Reuters "celkový stav nesplácaných úverov (NPL) v EÚ sa odhaduje na viac ako 1 bilión EUR alebo 5,4 % celkových pôžičiek, čo je podiel trikrát vyšší ako v ostatných veľkých regiónoch sveta. " Je zrejmé, že táto úroveň je dlhodobo neudržateľná. Keď dôjde ku kolapsu, zlato a striebro predstavujú bezpečné útočisko.





4, Riziko vojenského konfliktu eskaluje

Napätie medzi USA a Severnou Kóreou pokračuje v eskalácii. Kim Čong -Un sa vyhráža jadrovým útokom na Spojené štáty. Priama hrozba nastala potom, čo riaditeľ CIA Mike Pompeo povedal, že USA potrebujú nájsť spôsob, ako zmeniť systém v Severnej Kórei. "Som si istý, že Severokórejčania sú láskyplní ľudia a radi by videli odchádzajúceho Kim Čong-Una. " V reakcii severokórejské ministerstvo zahraničia uviedlo, že "ak by sa USA odvážili ukázať nám aj najmenší náznak pokusu odstrániť naše najvyššie vedenie, udelíme ranu do srdca Spojených štátov amerických našim silným jadrovým kladivom, vytvrdnutým v priebehu času. "





Severná Kórea nie je jediným problémom vlády USA. Prezident Trump vehementne nesúhlasí so spoločným komplexným akčným plánom (JCPOA), zmluvou podpísanou USA, Iránom a piatimi ďalšími krajinami v roku 2015. Avšak na to, aby sa táto dohoda odmietla a aby Irán nemal možnosť pokračovať v jadrovom zbrojení, by podľa armádneho generála Paual Eatona "vyžadovalo zmenu režimu, čo by si vyžadovalo inváziu v plnom rozsahu, čo nie je obhájiteľné." Eaton varuje, že Irán by bol oveľa nebezpečnejším nepriateľom ako Irak Saddáma Husajna. Veľký útok na Irán by pravdepodobne vyžadoval aktivitu spojencov NATO, rovnako aj Izrael ... a ak by Rusko malo ponúknuť pomoc Iránu, mohli by sme tu mať svetovú vojnu. Hrozby a rastúce napätie stačia na to, aby sa čoraz viac investorov zameralo na bezpečný prístav, zlato a striebro. Ak to nastane, ceny drahých kovov začnú stúpať.







+1, Striebro sa opäť stane skutočným platidlom

Od 9. augusta štát Arizona uznáva zlato a striebro ako zákonné platidlo. Štyri ďalšie štáty sú na ceste k prijatiu drahých kovov za meny. Utah a Texas plánujú zriadiť zlatý depozitár, aby pomohli súkromným investorom uchovať svoje zlaté investície v bezpečí. Pre amerických investorov to znamená, že ak žijú v jednom zo štátov, ktorý uzná drahý kov za zákonné platidlo, pri zhodnocovaní zlata a striebre nebudú platiť žiadne dane z kapitálových ziskov, pretože mena nepodlieha zdaneniu.