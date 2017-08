Zmrzlina sa na Slovensku takmer vôbec nevyrába, väčšina sa vozí z Čiech

dnes 14:16 -



"Slovenské fabriky vtedy vyprodukovali približne 1,5 litra zmrzliny na obyvateľa ročne, v súčasnosti je to už len necelých 30 mililitrov," vyčíslil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v analýze vypracovanej na základe údajov z Eurostatu.

Väčšia časť zmrzliny sa podľa jeho slov na Slovensko dováža zo susedného Česka, a to takmer dve tretiny. "Približne desatinový podiel majú dovozy z Poľska a Nemecka, na pultoch slovenských obchodov však nájdeme aj zmrzlinu z Maďarska či Belgicka," vymenoval.Na Slovensku sa pritom spotreba zmrzliny na obyvateľa odhaduje okolo 3 litrov ročne, v Českej republike sú to 3 až 4 litre ročne. Priemerný Európan pritom podľa prieskumu európskej asociácie výrobcov zmrzliny vo vybraných krajinách ročne skonzumuje približne 7 litrov zmrzliny.Celkovo sa v Európe ročne vyprodukujú približne 3 miliardy litrov priemyselne vyrábanej zmrzliny v hodnote približne 5 až 6 miliárd eur. "Na jedného obyvateľa EÚ sa tak v európskych zmrzlinových fabrikách vyrobí 6,2 litra zmrzliny, ostatok domácej spotreby pokrývajú prevažne drobní výrobcovia zmrzliny," dodal Koršňák. Európa je tak vo výrobe zmrzliny podľa jeho slov viac-menej sebestačná.V produkcii a spotrebe zmrzliny pritom dominujú skôr krajiny na severe Európy a nie tie v teplých južanských krajinách. "Zdá sa, že zmrzlina by mohla javiť známky luxusného tovaru a jej nadpriemernú spotrebu nájdeme najmä v ekonomicky silných krajinách," vysvetlil Koršňák. Rôzne prieskumy a štatistiky totiž podľa neho hovoria, že v Európe najviac zmrzliny skonzumujú obyvatelia škandinávskych krajín, a to 10 a viac litrov na osobu ročne, či obyvatelia Veľkej Británie a Írska."Z krajín juhu Európy vykazuje nadpriemernú spotrebu len Taliansko," doplnil analytik. V celosvetovom meradle sa podľa neho najviac zmrzliny skonzumuje na Novom Zélande, v Austrálii a v USA.