Malých investorov regulácia netrápi: Nadišiel ideálny čas na vypranie peňazí, vďaka kryptomenám sa môžete stať obeťou podvodu

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock

dnes 0:14 -

Počiatočné ponuky kryptomincí (ICO) sa stali primárnym prostriedkom fundraisingu pre projekty postavené na blockchain technológii. Spoločnosti vytvárajú a vydávajú digitálne tokeny, ktoré možno použiť na platenie za tovary a služby postavené na ich platforme alebo ako investícia. Najskôr popíšu platformu, softvér alebo produkt, ktorý sa pokúšajú dostať na trh a potom si ľudia kupujú ich žetóny pomocou široko akceptovaných kryptomien, ako je bitcoin a ether alebo fiatových mien ako je americký dolár.

To všetko prebieha bez akéhokoľvek regulačného dohľadu. Zástupcovia finančného odvetvia sa obávajú, že sa takto otvorili rozsiahle možnosti na pranie špinavých peňazí , na podvody a podporu terorizmu. Digitálne meny sú pseudonymné, decentralizované a šifrované, čo sťažuje vypátrať, kto stojí za každou transakciou. Teoreticky to môže byť ktokoľvek s pripojením na internet a digitálnou peňaženkou. Vytvára sa tým dostatok priestoru na podvody, najmä v krajinách, kde je rozbujnená korupcia nekontrolovateľná.

Singapurský finančný regulačný orgán a centrálna banka, menový orgán Singapuru (MAS), 1. augusta uviedli, že počiatočné ponuky kryptomincí predstavujú "riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dôsledku anonymity transakcií a jednoduchosti, akej je možné za krátky čas získať veľké sumy peňazí."

Aj americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) umiestnila na svojej internetové stránky pokyny, ktoré by mali investori zvážiť pred kúpou tokenov. Niektoré z kľúčových bodov, na ktoré SEC upozorňuje potenciálnych kupcov, sú spôsoby identifikácie podvodných investičných schém.

Zatiaľ čo financovanie terorizmu nie je tak rozšírené v porovnaní s Blízkym východom alebo Severnou Afrikou, experti vidia hlavný problém kryptomien v praní špinavých peňazí. "Je to anonymná platforma. Tradičný rámec boja proti praniu špinavých peňazí vyžaduje, aby spoločnosti, ktoré získavajú finančné prostriedky, mali povinnosť overiť si identitu svojho zákazníka," povedal Tim Phillipps, z Centra pre finančnú kriminalitu spoločnosti Deloitte pre televíziu CNBC. Phillipps uviedol, že ICO a kryptomeny sú len novou cestou pre večný problém. "Ľudia budú do nekonečne hľadať spôsoby, ako prekonať všetky regulačné snahy o dodržiavanie predpisov."





Napriek tomu, že regulačné orgány vyjadrujú znepokojenie, nadšenci bitcoinov a zainteresovaní tvrdia, že blockchain je nepohodlný pre pranie špinavých peňazí. Každá transakcia tokenu založeného na blockchaine je natrvalo zaznamenaná vo verejne prehliadnuteľnej digitálnej knihe. Hoci strany spojené s každou transakciou sú ukryté za pseudonymom, vyšetrovatelia môžu zistiť, kto za nimi stojí. Obavy majú skôr z masívneho nárastu ICO, čo môže slúžiť ako dokonalý prostriedok pre pranie špinavých peňazí.



Mohlo by to zhruba prebiehať takto.

Nevinný Bob kúpi na ICO token, pretože dúfa, že jeho cena porastie. Mohol by predať svoj token na hlavnej burze, kde sa zaznamenávajú informácie o zákazníkoch v súlade s regulátormi, alebo si zvoliť burzu, kde sú ceny vyššie. Sú samozrejme vyššie preto, že tí, ktorí chcú vyprať peniaze, sú ochotní zaplatiť za to určitý poplatok. Napríklad taký Harry, snaží sa očistiť svoje špinavé peniaze a preto kupuje token od Boba. Bob zarobí viac, než by dostal na regulárnej burze a Harry získa token, ktorý nie je viazaný na kriminálny čin. Harry potom môže ísť do akejkoľvek zmenárne a vymeniť si token od Boba za bežné digitálne alebo fiatové meny. Alternatívne si môžu zločinci jednoducho vytvoriť ICO sami, dúfajúc, že ​zákazník nespoznám podvodné postupy.

Aj keď je možné, že vyšetrovatelia by sa mohli zamerať na tieto transakcie, šifrované prostredie dáva zločincom náskok. Transakcie sú totiž neuveriteľne rýchle v porovnaní s tradičným finančným systémom. Okrem toho sa nové podniky a burzy objavujú a zanikajú rýchlejšie, ako ich vlády dokážu zaznamenať.



Zabrániť praniu špinavých peňazí a na ochranu nič netušiacich investorov pred podvodmi, by podľa niektorých názorov pomohla určitá forma regulácie. Digitálne mince, ktoré niekedy fungujú ako cenné papiere, nespadajú do žiadnej z hlavných prísnejších regulácií. Koncom minulého mesiaca Komisia pre cenné papiere a burzu vydala vyšetrovaciu správu, v ktorej uviedla, že firmy, ktoré plánovali používať distribuované účtovné knihy alebo blockchain umožňujúci získať kapitál, musia podniknúť primerané kroky na dodržanie amerických zákonov o federálnych cenných papieroch.

Singapurská agentúra MAS tiež tento týždeň objasnila, že bude regulovať predaj digitálnych žetónov v mestskom štáte, pretože ide o produkt spadajúci pod singapurskú reguláciu cenných papierov a futures. "Regulačné orgány majú chrániť investorov," povedal pre CNBC Zennon Kapron, zakladateľ a riaditeľ poradenskej spoločnosti Kapronasia. "Dôvod, prečo máme predpisy týkajúce sa počiatočnej verejnej ponuky alebo akéhokoľvek druhu cenných papierov na akomkoľvek trhu, je zabezpečiť, aby proces a prevádzka (týchto ponúk) prebiehali organizovaným a stabilným spôsobom."

Správna regulácia je podľa neho mimoriadne dôležitá, pretože očakáva, že táto forma získavania finančných prostriedkov naberá na popularite. Najmä u retailových investorov. Token Data, webová stránka, ktorá sleduje budúci predaj tokenov, zaznamenala v nadchádzajúcich mesiacoch desiatky ICO. Kapron dodáva, že v súčasnosti je potrebné, aby ľudia v oblasti investícií do ICO mali určitú mieru technických znalostí, ak chcú nakúpiť digitálnu menu a následne investovať do tokenov. Zatiaľ čo súčasné prostredie je obmedzené na množinu investorov, keď sa uľahčí investovanie do ICO, zapojí sa do obchodovania viac ľudí bez toho, aby si nevyhnutne uvedomili riziko alebo problémy, ktoré sa vyskytujú za niektorými platformami.





Kritika smeruje aj na vytváranie a predaj tokenov. Je to predovšetkým skutočnosť, že veľa začínajúcich podnikov nemá dostatok skúseností ani životaschopný obchodný model. Inými slovami, existuje väčšia pravdepodobnosť neúspechu podnikania a že investori nebudú schopní získať svoje peniaze späť. Naopak investori ponúkajúci rizikový kapitál, skúmajú životaschopnosť podnikateľského plánu začínajúcich podnikateľov a prehodnocujú svoje stratégie ešte pred tým, ako ich podporia.

"Tokeny nebudú predstavovať dlh, ktorý musia splatiť v prípade krachu, nedávajú svojmu majiteľovi preferenčné práva voči bežným akcionárom," povedal pre CNBC Justin Hall z Golden Gate Ventures.

Niektorí môžu tvrdiť, že regulácia, ktorá by znížila alebo odstránila mieru súkromia, je v plnom rozpore s jedným z ústredných princípov týchto obchodov. Podľa takéhoto názoru je fiatová mena poškodená ťažkými zásahmi ústredných vlád a bánk. Kryptomeny sú do určitej miery anonymné a decentralizované, čo znamená, že rozhodnutia týkajúce sa meny nie sú centrálne diktované. Dôveru vo fiat menu presadzuje tretia strana.

Asi nebude jednoduché pre regulátorov navrhnúť zmeny, ak stále "nerozumejú tomuto rozvíjajúcemu sa odvetviu." Implementácia nesprávne naplánovaných politík by mohla spôsobiť viac škody ako úžitku. "Aj keď účasť na ICO môže byť zakázaná americkým alebo singapurským regulátorom, nie je nič, čo by zabránilo nákupu týchto žetónov na verejnej burze, kde to dokážete urobiť s primeranou mierou anonymity, " hovorí Justin Hall, riaditeľ spoločnosti Golden Gate Ventures.

David Tee, finančný riaditeľ spoločnosti FINX v Hongkongu patrí k veteránom bankového sektora. Podľa neho digitálne tokeny "reprezentujú zmluvné práva vo forme ľahko prenosného média". Tieto práva môžu umožňovať rôzne veci, "alebo môžu predstavovať právo na výmenu tokenu za iné aktíva, na získanie budúcich platieb alebo na podieľanie sa na príjmoch alebo zisku podniku." Ak by práva spojené s tokenmi spadali do tejto kategórie, väčšina jurisdikcií by ich považovala za zábezpeku "bez ohľadu na to, či toto právo má formu digitálneho tokenu, písomnej zmluvy alebo formálneho zabezpečenia, ako je akcia alebo dlhový nástroj," povedal Tee.







V súčasnosti je predaj tokenov obmedzený prevažne na retailových investorov, ktorí nie sú zaťažení dodržiavaním pravidiel, ktorým čelia inštitucionálni investori. Regulovaný trh s ICO s riadnymi kontrolami by mohol pritiahnuť profesionálnych investorov. Ak by sa odvetvie otvorilo profesionálnym investorom, ktorí majú viac kapitálu na investovanie, spoločnosti by dokázali získať viac peňazí.



"Digitálne tokeny určite majú dnes svoj moment Divokého západu a neistota trhu so špekuláciami prizvala celý rad nových hráčov, ktorí sú zlými aktérmi... Regulácia vytvorí potrebnú stabilitu a umožní skutočným inovátorom ďalej rozvíjať žetóny a technológiu blockchainu v prospech spotrebiteľov," myslí si Justin Bailey, generálny riaditeľ vydavateľstva videohier Fig. Dodal, že regulačné orgány ako SEC musia "priniesť legitímnosť tejto technológii". Bailey vyvinul SECom uznané zabezpečenie, ktoré umožňuje neakreditovaným investorom finančne podporovať vývoj a publikovanie videohier a zdieľať výnosy z predaja jednotlivých titulov.