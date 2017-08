Imigračný zákon by ochromil hospodárstvo, tvrdia ekonómovia v USA

dnes 9:46 -

Obmedzenie legálnej imigrácie je tragický omyl, ktorý spomalí ekonomický rast a zvýši riziko recesie. Pre denník Washington Post to uviedli viacerí ekonómovia.

Noviny oslovili 18 ekonómov a 89 percent z nich je presvedčených, že skresanie imigrácie do Spojených štátov je "hrozný nápad".

"Obmedzenie imigrácie nás odsúdi k chronicky nízkym hodnotám ekonomického rastu. Zvýši tiež riziko recesie," povedal pre Washington Post Bernard Baumohl z organizácie Economic Outlook Group, zaoberajúcej sa analýzou a predpovedaním ekonomického vývoja.

Donald Trump v stredu podporil návrh zákona o obmedzení legálnej imigrácie o 50 percent počas desiatich rokov (v súčasnosti do USA legálne vstúpi približne milión ľudí ročne). Do krajiny majú byť pustení len ľudia vzdelaní, vysoko kvalifikovaní, so schopnosťou zaradiť sa do pracovného prostredia a ovládajúci angličtinu. To by podľa Trumpa a niektorých zákonodarcov ochránilo americký pracovný trh pred znižovaním miezd.

Mnohí ekonómovia a riaditelia firiem podľa Washington Postu uznávajú systém prijímania imigrantov na základe kvalifikácie, ale kritizujú návrh na zníženie počtu udelených "zelených kariet".

"Potrebujeme zmodernizovať imigračný systém, ale zníženie imigrácie na polovicu je zlé pre ekonomiku a zlé pre danú politiku," myslí si Jeremy Robbins, riaditeľ organizácie New American Economy, zasadzujúcej sa za zlepšenie imigračnej politiky.

Robbins zdôraznil, že Kanada a Austrália, ktoré tiež používajú systém založený na kvalifikácii, prijímajú vyše dvakrát viac imigrantov na jedného obyvateľa než Spojené štáty.

Kritici návrhu zákona zdôrazňujú to, že starnúca americká populácia potrebuje mladé pracovné sily zo zahraničia. Upozorňujú aj na to, že také dramatické obmedzenie legálneho prisťahovalectva by zvýšilo nelegálne prisťahovalectvo.

"Spojené štáty potrebujú viac pracujúcich. Ekonomika rastie, keď je prítomná jedna z týchto dvoch vecí: buď ekonomika dostáva viac pracujúcich, alebo sa súčasní pracujúci stávajú produktívnejšími. V súčasnosti sú obe tieto podmienky problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť," napísal denník.

Produktivita je podľa Washington Postu mdlá a percento dospelých pracujúcich je na najnižšej úrovni od 70. rokov minulého storočia. Historicky nízka je aj pôrodnosť. Mnohí ekonómovia, demografi a majitelia firiem preto podľa novín neustále volajú po väčšej imigrácii, a nie menšej.

"Obmedzenie imigrácie do USA je tragickým omylom. Jedinou cestou, ako zmysluplne zvýšiť ekonomický rast udržateľným spôsobom a v blízkom čase, je zvýšiť imigráciu," uviedol Mark Zandi, vedúci ekonóm spoločnosti Moody's Analytics.

Návrh zákona sa dostane pred kongresmanov až po letnej prestávke. Niektorí zákonodarcovia sa dožadujú komplexnejšej reformy imigračného systému a pripravujú iný návrh zákona.