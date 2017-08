Život na dlh: Čo bude zajtra dnes nikoho nezaujíma

Zdroj: bloomberg

Edmund Burke videl spoločnosť ako partnerstvo medzi živými, mŕtvymi a tými, ktorí sa práve narodili. Neschopnosť porozumieť tomuto vzťahu je základom znepokojujúcej globálnej tendencie ostatných desaťročí. Využívame budúce bohatstvo a zdroje na súčasnú spotrebu. Týmto postojom sa čoraz viac znevýhodňujú budúce generácie. Bez záväzku riešiť túto nerovnosť prudko vzrastie sociálne napätie v mnohých spoločnostiach.

Významná časť nedávneho hospodárskeho rastu sa spoliehala na vypožičané peniaze, ktoré dnes predstavujú závratných 325 percent globálneho hrubého domáceho produktu. Dlh umožňuje spoločnosti urýchliť spotrebu, pretože pôžičky sa poskytujú na nákup niečoho dnes, proti sľubu budúcej splátky. Nezaplatené nároky na sociálne služby, zdravotnú starostlivosť a dôchodky zvyšujú tieto záväzky, ktoré sa čoskoro stanú neudržateľnými kvôli demografickým zmenám.



Degradácia životného prostredia má za následok aj budúce náklady. Buď to budú náklady na rehabilitáciu, alebo na nezvratné zmeny, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň alebo kvalitu života. Zbytočné využívanie nesprávne vyčlenených neobnoviteľných prírodných zdrojov popiera prístup k týmto komoditám pre budúce generácie, alebo zvyšuje ich náklady.

Riešenie týchto problémov zhoršuje generačné napätie. Obľúbenou stratégiou je tlačiť problém pred sebou, vyhýbajúc sa rozhodnutiam, ktoré by znížili súčasnú životnú úroveň. Vyhýbať sa potrebným obetiam a odkladať problémy súvisiace s nákladmi do budúcnosti.

Namiesto zníženia vysokých úrovní pôžičiek využívajú tvorcovia politiky finančné inžinierstvo, ako napríklad kvantitatívne uvoľňovanie a ultranízke alebo záporné úrokové sadzby, aby úverovanie udržali. Dúfajú, že oživenie ekonomiky závisí na nastavení miery inflácie a až návrat k rastu umožní, aby sa začalo počítať aj so znižovaním dlhu. Namiesto toho, aby sme uznali, že planéta jednoducho nedokáže uživiť viac ako 10 miliárd ľudí, ktorí sa usilujú o americký alebo európsky životný štýl, a ktorí vynakladajú len obmedzené úsilie na zníženie intenzity využívania prírodných zdrojov. Krátkodobé zisky sa dosahujú na úkor nákladov, ktoré nie sú okamžite zrejmé. Ale neskôr sa určite objavia.





Toto narastajúce zaťaženie budúcich generácií možno jednoducho zmerať rastúcim pomer závislosti vyjadreným počtom dôchodcov na jedného zamestnanca.

- v roku 1970 bolo v Spojených štátoch na každého dôchodcu 5,3 pracovníka, do roku 2010 toto číslo kleslo na 4,5 a očakáva sa, že do roku 2050 dosiahne 2,6.

- v Nemecku sa počet pracovníkov na dôchodcu zníži na 1,6 do roku 2050 z 4,1 z roku 1970

- v Japonsku je problém najmarkantnejší, z 8,5 aktívne pracujúceho na jedného dôchodcu v roku 1970 na 1,2 v 2050.



Aj keď sa zvyšujú záväzky v oblasti výdavkov, bude ich financovať čoraz menej produktívnych dospelých.

Rozpočtová analýza predstavuje podobne čierny výhľad. V odbornom článku z roku 2010 analyzoval Arnaud Mares z Morgan Stanley solventnosť alebo rozdiel medzi skutočnými a potenciálnymi vládnymi príjmami na jednej strane a existujúcimi úrovňami dlhu a budúcimi záväzkami na strane druhej. Štúdia zistila, že v tomto pomere sú USA v negatívnom pásme na úrovni mínus 800 % HDP. Inými slovami, budúce daňové príjmy budú nižšie ako záväzky viazané sumou rovnajúcou sa osemnásobku hodnoty všetkých tovarov a služieb, ktoré Amerika dokáže vyrobiť za jeden rok. Čistá hodnota európskych krajín sa pohybovala od približne mínus 250 % v prípade Talianska až po negatívnych 1800 % Grécka. Nemecko, Francúzsko a Spojeného kráľovstvo dosiahli približne rovnaké číslo, mínus 500, 600 či tisíc percent svojho HDP. V skutočnosti sa tieto štáty zadlžili nad rámec svojej schopnosti ľahko svoje záväzky splácať.







Podobne nelichotivá budúcnosť sa črtá aj keď sa pozrieme na celoživotné čisté daňové príjmy, ktoré merajú prínosy získané počas života osoby vypočítaním rozdielu medzi všetkými zaplatenými daňami a všetkými vládnymi transfermi, ktoré za ne získa. Štúdia Medzinárodného menového fondu z roku 2010 zistila, že v Spojených štátoch boli celoživotné čisté daňové príjmy v pozitívnom pásme, zaplatená daň bola nižšia ako príjmy pre všetky vekové kategórie nad 18 rokov. Najväčší prínos mali osoby staršie ako 50 rokov. Pre budúce generácie je však aj toto merítko negatívne, príjmy budú nižšie ako zaplatené dane. Znamená to, že budú musieť plniť povinnosti staršej generácie. Takéto merania ale pravdepodobne podhodnocujú negatíva, pretože nezohľadňujú náklady na environmentálne škody alebo vyššie ceny komodít vyplývajúce z nedostatku zdrojov.



Budúce generácie dostanú na stôl účet. Budú musieť znášať konečné náklady za súčasné rozhodnutia alebo prístup „mŕtveho chrobáka“.



Autorom je Satyajit Das, bývalý bankár, autor kníh "Extrémnej peniaze" a "Obchodníci, zbrane a peniaze".