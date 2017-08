Odborníčka: Vyšší superodpočet na výskum a vývoj nepomôže, Slovensko potrebuje zásadnú zmenu

Zdroj: Grant Thornton

Aktuálne kauzy s pochybným rozdelením 300 miliónov eur z eurofondov na vedu a výskum presne ilustrujú problém Slovenska – chaotický prístup k podpore výskumu. Samotný štát vynakladá na výskum primálo financií a európske prostriedky, ktoré by mohli zásadne pomôcť, rozdeľuje netransparentne. Slovensko takisto nedostatočne motivuje firmy investovať do výskumu, navyše sú pravidlá nastavené byrokraticky.

Navrhované zvýšenie superodpočtu zo súčasných 25 na 100 percent výdavkov na výskum a vývoj na slabej podpore výskumu nič nezmení. „Z našej analýzy dát čerpania superodpočtu za rok 2015 vyplýva, že problém nie je vo výške odpočtu, ale v podmienkach čerpania a ďalšej chýbajúcej podpore. Napríklad, spoločnosti musia uviesť relatívne detailný popis projektu, na ktorý si uplatnili superodpočet a túto informáciu následne zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webe. Vďaka tomu všetci presne vedia, na akom výskume a vývoji kto pracuje a vo vysoko konkurenčnom prostredí tak firmy prichádzajú o svoju konkurenčnú výhodu. Aj tento detail ich môže odrádzať od využívania superodpočtu,“ hovorí Silvia Hallová z konzultačnej spoločnosti Grant Thornton, a dodáva. „Ak to zhrniem, zvýšenie superodpočtu je síce pozitívny krok, ale sám o sebe nebude stačiť, treba zmeniť aj podmienky jeho priznania vrátane zverejňovania informácií.“

Podnikatelia investovali v roku 2015 do výskumu a vývoja 232,34 mil. eur, avšak superodpočet si uplatnili len pri necelých 16 percentách nákladov. „Daňové poradenstvo robíme na Slovensku viac ako dvadsať rokov. Z našej skúsenosti jednoznačne vyplýva, že firmy využívajú každé daňové zvýhodnenie, ak je nebyrokraticky nastavené. Firmy, investujúce do výskumu, si neuplatnili takmer polovicu možných nákladov. To svedčí o zlom nastavení systému,“ vysvetľuje S. Hallová.

Riešenie: transparentné pravidlá a podpora investičných projektov firiem

Odborníci Grant Thornton Slovensko navrhujú zásadne zmeniť prístup k podpore výskumu. „Cieľom štátu musí byť, aby sa primárnym ťahúňom výskumu a vývoja stal súkromný sektor, podobne ako je tomu vo vyspelých krajinách Európy. Firmy totiž dokážu inovácie rýchlejšie prenášať do praxe a vytvárať vyššiu pridanú hodnotu, ktorú slovenská ekonomika nevyhnutne potrebuje. Riešení, ako motivovať firmy, je niekoľko. Tou zásadnou je osobitná podpora investícií do výskumu a vývoja napríklad v automobilovom priemysle,“ hovorí S. Hallová.

Na porovnanie: tržby rakúskeho automobilového priemyslu sú vyššie ako toho na Slovensku (40 mld. eur) bez toho, aby v Rakúsku fungoval jediný finalizačný závod. Dôvodom sú technologické firmy, ktoré vyvíjajú hi-tech riešenia pre výrobné stroje. Napríklad Spinea, bez ktorej reduktorov sa nezaobíde prakticky žiadny výrobca priemyselných robotov.