Slovenská správa ciest zrekonštruuje poškodenú cestu v Kremnej

dnes 11:31 -

Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje poškodený úsek cesty prvej triedy I/68 v obci Kremná v okrese Stará Ľubovňa. Na stavebné práce vynaloží 2,68 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,22 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z výsledku verejného obstarávania, cestári vybrali za zhotoviteľa českú stavebnú spoločnosť Metrostav, a. s., Praha cez priame rokovacie konanie, pričom tento postup zdôvodnili mimoriadnou udalosťou a vzniknutou časovou tiesňou. Predpokladaná cena prác bola 2,75 mil. eur bez DPH.

Metrostav sa podľa uzavretej zmluvy o dielo zaviazal vykonať rekonštrukciu cesty do 30. novembra tohto roka. Česká spoločnosť má na Slovensku vlastnú organizačnú zložku, a tiež dcérsku firmu Metrostav Slovakia, a. s. so sídlom v Bratislave. Z celkového objemu zákazky by mali 43 % uskutočniť štyria subdodávatelia - Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o. (17 %), Doprastav Asfalt, a. s., Zvolen (15 %), Doprastav, a. s., Bratislava (6 %) a Hofex, spol. s r. o., Košice (5 %).

"Cieľom stavby je stabilizácia cestného telesa zriadením vystuženého svahu úpravou priekop, vybudovaním pozdĺžnej drenáže a zvodidiel, realizácia nového obkladu čela zárubného múra úpravou pravostrannej dláždenej priekopy pod zárubným múrom a dobudovanie záchytnej náhornej priekopy a hĺbkovej drenáže," oznámila SSC vo Vestníku verejného obstarávania. Súčasťou rekonštrukcie je výmena obrusnej vrstvy a zosilnenie asfaltových vrstiev vozovky na úseku v dĺžke 4,8 kilometra.

Týmito úpravami sa podľa SSC odstráni havarijný stav cesty I/68. Zriadením vystuženého svahu bude stabilizované cestné teleso, čím sa zvýši bezpečnosť verejnej premávky a znížia negatívne účinky dopravy na životné prostredie.

Cestári informovali, že na predloženie cenovej ponuky vyzvali päť subjektov a v lehote podali ponuku štyria uchádzači. "Komisia doporučila vyzvať na rokovanie firmu Metrostav, ktorá predložila v rámci cenovej ponuky najnižší návrh ceny stavebných prác," uviedla SSC. Názvy ďalších troch uchádzačov a ich cenové ponuky nekonkretizovala.