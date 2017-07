BBC čelí revolte pre rozdiely v platoch mužov a žien a etnických menšín

dnes 10:31 -

BBC musela vyjsť v stredu (19.7.) s pravdou von. A ukázalo sa, že mzdy niektorých moderátorov dosahujú až 150.00 libier (169.520,26 eura) mesačne, prípadne viac.

Najlepšie plateným moderátorom je Chris Evans, ktorý v uplynulom finančnom roku (do 31. marca 2017) zarobil v BBC až 2,25 milióna GBP. A plat Garyho Linekera, ktorý moderuje Match of the Day, dosiahol 1,8 milióna GBP. Naproti tomu Claudia Winklemanová, najlepšie zarábajúca žena v BBC, ktorá moderuje Strictly Come Dancing, dostala "len" 500.000 GBP.

Dve tretiny z 96 najlepších zarábajúcich celebrít BBC sú muži. Päť z najlepšie platených pánov vlani dohromady zarobilo trikrát viac ako päť najlepšie platených žien.A veľké rozdiely nie sú len medzi platmi mužov a žien v BBC. Ukázalo sa totiž, že Evans zarobil vlani zhruba tú istú sumu ako desať najlepšie platených príslušníkov etnických menšín a iných rás, ktorí dohromady zarobili minulý rok 2,24 milióna GBP.BBC však stále zatajuje milióny libier, ktoré dostávajú najlepšie platené hviezdy vďaka medzere v pravidlách o zverejňovaní výšky miezd. Spoločnosť musela totiž odhaliť iba mzdy vyplácané priamo v rámci tzv. licenčného poplatku, teda bez programov, ktoré produkujú jej rýchlo sa rozvíjajúca komerčná dcérska spoločnosť alebo nezávislí producenti.To znamená, že zverejnené mzdy niektorých moderátorov, vrátane Chrisa Evansa a Grahama Nortona, sú len časťou ich celkových príjmov a odmeny hviezd, ako sú David Dimbleby či Benedict Cumberbatch, neboli vôbec zverejnené.Na niektoré programy sa tak stále vzťahujú pravidlá utajenia, napríklad na BBC Worldwide a jeho Top Gear, kde Evans vlani údajne zarobil dvojnásobok zverejneného platu (2,25 milióna GBP).Okrem toho pre BBC pritom pracuje čoraz viac nezávislých produkčných spoločností, ktoré stoja napríklad za Question Time či populárnym Sherlockom.BBC bola prinútená britskou vládou zverejniť platy niektorých moderátorov. Ide o citlivé informácie, pretože BBC je financovaná priamo daňovými poplatníkmi. Každá domácnosť, ktorá vlastní televízor alebo sleduje BBC online, prispieva na jej prevádzku sumou 147 GBP ročne.