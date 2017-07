Nemecká vláda by podľa Schulza mala povinne investovať do infraštruktúry

dnes 15:01 -

Nemecká vláda by podľa lídra stredo-ľavicovej opozície Martina Schulza mala mať povinnosť investovať do infraštruktúry, napríklad do ciest, železníc a škôl. Schulz v nedeľu konštatoval, že "dlhová brzda", ktorá je už súčasťou nemeckej ústavy s cieľom obmedziť požičiavanie si, by mala byť doplnená povinnosťou investovať v určitom objeme do infraštruktúry. "Štát, a to je správne, nemá povolené zvyšovať neakceptovateľné deficity. Ale ... musí tiež svoje peniaze využívať na zlepšovanie verejnej infraštruktúry na základe záväzných noriem," povedal Schulz.

Za konzervatívnej vlády Angely Merkelovej si Nemecko stanovilo za prioritu zastaviť rast dlhu, čelí však kritike, že investuje príliš málo. Schulz, ktorý vedie stredo-ľavicovú opozíciu a je vyzývateľom Merkelovej vo voľbách 24. septembra, sa snaží znížiť jej dvojciferný náskok vo volebných preferenciách.