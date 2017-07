Tržby M&S v 1. kvartáli klesli

dnes 16:16 -

Britský odevný reťazec Marks & Spencer (M&S) zaznamenal v uplynulom štvrťroku ďalší pokles tržieb, ale o niečo menší, ako mu predpovedali analytici.

Vedenie spoločnosti zároveň uviedlo, že jej zotavovanie napreduje podľa plánu pre finančný rok 2017/18.

Podľa riaditeľa Steva Rowa tržby M&S za 1. štvrťrok boli v súlade s očakávaniami a spoločnosť je na najlepšej ceste dodržať plán, ktorý zverejnila vlani.

M&S, jeden z najznámejších reťazcov v Spojenom kráľovstve, už dlhšie zápasí s poklesom tržieb. Vlani oznámil, že sa tento rok stiahne z viacerých trhov, vrátane Slovenska.

Reťazec dnes oznámil, že za 13 týždňov do konca júna, teda v 1. kvartáli finančného roka 2017/18, zaznamenal v obchodoch otvorených viac ako rok pokles tržieb z predaja odevov a doplnkov do domácností o 1,2 %. To je lepší výsledok ako ich zníženie o 1,3 %, ktoré očakávali analytici, alebo pokles tržieb o 5,9 % v predchádzajúcom štvrťroku.

Zlou správou však je, že aj tržby z predaja lahôdok sa znížili, a to o 0,1 %, zatiaľ čo analytici očakávali ich zvýšenie o 0,6 %.

Rowe, ktorý pracuje 27 rokov v M&S, sa v apríli minulého roka stal generálnym riaditeľom a dal si za úlohu oživiť túto britskú sieť obchodov, ktorá v uplynulej dekáde vyšla z módy.

Chce zlepšiť kvalitu a vzhľad tovarov a súčasne zlepšiť služby zákazníkom. Okrem toho plánuje zredukovať predajnú plochu v Británii a zatvoriť stratové prevádzky v 10 krajinách.