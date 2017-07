Spotrebiteľská dôvera v Írsku vzrástla v júni na 16-mesačné maximum

dnes 9:31 -

Spotrebiteľská dôvera v Írsku vzrástla minulý mesiac na 16-mesačné maximum. Ukázal to dnes zverejnený prieskum Inštitútu pre hospodársky a sociálny výskum (ESRI) a KBC Bank Ireland.

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavili ESRI a KBC Bank Ireland, vzrástol v júni na 105 bodov zo 100,5 bodu v máji. To je najvyššia hodnota indexu od februára 2016. Navyše, v porovnaní s vývojom v máji predstavuje júnový výsledok prudký obrat, keď májová hodnota indexu bola najhoršia od decembra minulého roka.

Ako povedal Austin Hughes z KBC Bank Ireland, z oslovených spotrebiteľov až 52 % v júni uviedlo, že očakáva zlepšenie ekonomickej situácie v najbližšom roku. Aj ich nálady v súvislosti s vývojom financií sa oproti predchádzajúcemu obdobiu čiastočne zlepšili.

Celkový rozsah zlepšenia nálad v júni je podľa Hughesa do určitej miery prekvapením. "Môže to odrážať zmiernenie obáv írskych spotrebiteľov, že vzhľadom na výsledky parlamentných volieb v Británii by tvrdý brexit hroziť nemal," uviedol.