V prvých piatich mesiacoch investori zadali zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 667 mil. eur

dnes 11:01 -

Od januára do mája tohto roka bolo ukončených 286 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu mája 2017. "Z hľadiska počtu zadaných zákaziek to síce medziročne predstavuje významný štvorpätinový pokles, z hľadiska ich objemu ide však, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, o 40-percentný nárast," uviedla analytická spoločnosť.

Za prvých päť mesiacov tohto roku bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených 1 040 zákaziek v celkovej hodnote 1,21 miliardy eur. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to predstavuje viac ako polovičný (55,7 %) pokles vyhlásených obstarávaní, avšak ich hodnota zaznamenala naopak desatinový (8,8 %) nárast. "Medziročné porovnanie pritom výrazne ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 miliónov eur). Po modelovom odčítaní tejto zákazky by objem verejných investícií klesol o 18,7 %," dodala firma CEEC Research.

Podľa zverejnených informácií v máji tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 162 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 257 miliónov eur. Zatiaľ čo v medziročnom porovnaní ide z hľadiska počtu verejných obstarávaní o kladnú stagnáciu (nárast 1,3 %), z hľadiska objemu investícií ide o významný dvojpätinový (41,4 %) nárast. Najväčšiu verejnú zákazku sledovaného mesiaca v celkovej hodnote 138,9 miliónov eur vyhlásil obstarávateľ Vodohospodárska výstavba, štátny podnik na inováciu a modernizáciu plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.