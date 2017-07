Prvé veľkokapacitné lietadlá A380 čaká neistá budúcnosť

dnes 15:46 -

Zrejme ide o najväčšiu nevydarenú investíciu v dejinách civilného dopravného letectva. Ide o Airbus A380, obrovské lietadlo s takmer 700 kreslami pre cestujúcich na palubách.

Ešte pred pár rokmi bol tento typ dopravného prostriedku najväčšou nádejou jeho výrobcu vo francúzskom Toulouse.

Letecké spoločnosti však oň strácajú záujem. Podľa informácie v nemeckom hospodárskom týždenníku Wirtschaftswoche prvé A380 by mohli byť onedlho vyradené z prevádzky a možno aj zošrotované.

Týždenník písal o štyroch A380, ktoré má vo flotile letecká spoločnosť Singapore Airlines. Ich vlastníkom je však investičná firma Peters z Dortmundu. Patrí jej množstvo lietadiel, medzi nimi aj deväť A380, ktoré prenajíma. Lietadlá si od nej požičali aj spoločnosti Emirates a Air France.

V októbri sa skončí platnosť prvých lízingových zmlúv. Singapurčania neuvažujú o obnovení prenájmu a noví záujemcovia sa nehlásia.

Hamburger Abendblatt publikoval vyjadrenie šéfa firmy Peters Anselma Gehlinga o budúcnosti lietadiel: „Buď nájdeme pre ne nových záujemcov, alebo ich predáme. Tretia možnosť je, že náhradne diely z nich rozpredáme.“

Predaj súčiastok z každého lietadla by mohol priniesť okolo 100 miliónov USD (88,27 milióna eur).

Napriek poklesu záujmu leteckých spoločností o Airbus A380, výrobca projekt nezavrhol. Jeho vývojári pracujú na zlepšení prevádzkových parametrov stroja. Zlepšujú jeho aerodynamiku a skúmajú možnosti účelnejšieho usporiadania palúb, na ktoré by sa mohlo zmestiť ešte o 70-80 cestujúcich viac. To by zvýšilo jeho prevádzkovú efektívnosť.