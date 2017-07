Spoločnosť Coca-Cola zníži do roku 2020 objem cukru v nápojoch o 10 %

dnes 16:31 -

Americký koncern Coca-Cola oznámil, že množstvo cukru vo svojich nápojoch výrazne zníži. Do roku 2020 ho postupne zredukuje o 10 %. Nemeckému denníku Welt am Sonntag to uviedol šéf spoločnosti James Quincey.

Tento zámer ešte vo februári oznámili členovia európskeho združenia UNESDA, ktoré vytvorili nápojové firmy ako Coca-Cola, Pepsi a viaceré ďalšie. Odôvodnili ho tým, že spotrebitelia teraz dávajú prednosť nápojom s nižšou energetickou hodnotou.

Quincey dodal, že recepty nápojov sa zmenia. Vo väčšom rozsahu sa budú nápoje plniť do menších fliaš a plechoviek. Informácie na nich budú výraznejšie a obsažnejšie.

Cukor sa stal pre konzumentov problémom. V mnohých krajinách je jeho spotreba nadpriemerná ako v nápojoch, tak aj v potravinách. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, že ľudia by mali prijať energiu vo forme cukru najviac do 10 % jej dennej potreby. Menej cukru by mali obsahovať aj hlboko zmrazené potraviny ako pizza, müsli, zmrzliny a iné.

V Nemecku sa potravinárske firmy na naliehanie úradov majú do polovice budúceho roka dobrovoľne rozhodnúť, ako vo svojich výrobkoch znížia nielen obsah cukru, ale aj soli a tukov.