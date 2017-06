Viceprezident ECB: Európska ekonomika vyzerá horšie, ako sme si mysleli

Zdroj: CNBC

"To čo dnes pozorujeme, je, že domáce faktory inflácie, ktoré začínajú vývojom miezd a nákladov a končia tvorbou cien, nereagujú tak, ako by sme očakávali vzhľadom na naše bežné odhady tohto nedostatku. Sú naše opatrenia na uvoľnenie hospodárstva správne?," kladie si otázku Constancio, počas fóra ECB o centrálnom bankovníctve.



Rada sa preto začala pýtať, či by sa namiesto toho mali brať do úvahy iné premenné s cieľom vytvoriť presnejší pohľad na súčasnú hospodársku situáciu. "Miera nezamestnanosti je v súčasnosti 9,3 percenta podľa bežného medzinárodného štandardu merania zamestnanosti ... Ak však prijmeme, ako v USA, širší koncept nezamestnanosti (čo v USA nazývajú U6), potom nezamestnanosť v eurozóne bude 18 percent, zatiaľ čo v USA 9 percent. To znamená, že priepasť je potom väčšia, než sme mohli kedykoľvek predstaviť," poznamenal. "Preto to úplne odôvodňuje to, čo prezident (Mario Draghi) povedal na konci svojho prejavu (v utorok), že potrebujeme vytrvalosť. Ak chceme dosiahnuť cieľovú infláciu nižšiu, takmer 2 %, musíme pretrvávať v tom druhu menovej politiky, akú sme prijali," dodal.





V súvislosti s kontroverzným využívaním štátnej pomoci v pondelok na záchranu dvoch talianskych bánk Constancio poprel, že by šlo o protežovanie ktorejkoľvek zo zúčastnených strán, aké by porušilo existujúce pravidlá Európskej únie. Viceprezident ECB uviedol, že prípad, v ktorom sa taliansky štát zaviazal pokryť 17 miliárd eur záväzkov týkajúcich a kedy Intesa San Paolo prevzala len "dobré" aktíva s podporou a zárukami od vlády, bolo rozhodnutie v súlade s pravidlami bloku o štátnej pomoci a bankovej únii. Navrhol, že konečné riešenie by sa mohlo podobať "preventívnej rekapitalizácii", v ktorej je povolená štátna pomoc podľa zákonov ECB o bankovom dohľade, "ak je to potrebné na nápravu vážneho narušenia hospodárstva členského štátu a zachovanie finančnej stability."

"Nie je tam veľký rozdielu od situácie preventívnej rekapitalizácie, ktorá sa predpokladá v zákone, nie je to výnimka, žiadne osobitné privilégium," skonštatoval Constancio.

"Zároveň sa v dôsledku pravidiel štátnej pomoci, logiky a politiky celková kapacita bankového sektora v Taliansku znížila, takže došlo k znižovaniu, došlo k reštrukturalizácii, takže naozaj prebehlo všetko podľa európskej legislatívy" dodal.



Constancio ďalej vyvrátil návrh, že investori by mali byť pripravení na ďalší podobný vývoj v talianskom bankovom sektore. "Neočakávam nič podobného."