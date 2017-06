Návrh opozície na zrušenie zákona o opatreniach pri príprave významných investícií neprešiel

dnes 16:16 -

Návrh opozície na zrušenie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, vrátane doplnenia niektorých zákonov a zmeny stavebného zákona, neprešiel do druhého čítania. Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Peter Osuský, Ondrej Dostál a Anna Zemanová navrhli zrušiť spomínaný zákon a upraviť súvisiace ustanovenia stavebného zákona s tým, že sa tak obmedzí možnosť zasahovania do vlastníckych práv v prípadoch, ktoré sú sporné z hľadiska ústavy. Nejde podľa nich o zásahy do vlastníckych práv vo verejnom, ale v súkromnom záujme.

Na základe uvedeného zákona ide podľa poslancov za liberálov o súkromné investície. Preto považujú za sporné, či tento zákon zodpovedá podmienkam, ktoré pre vyvlastňovanie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva určuje ústava. "Keďže ide o investície súkromného charakteru, nejde o vyvlastňovanie vo verejnom záujme. Samotnou veľkosťou investície z hľadiska množstva investovaných finančných prostriedkov alebo počtu vytvorených pracovných miest sa súkromná investícia nezmení zo súkromného záujmu na verejný záujem," uvádza sa v návrhu poslancov za SaS.

Nestane sa tak podľa nich ani tým, ak vláda rozhodne, že ide o investíciu vo verejnom záujme. "Takýmto spôsobom by bolo možné akýkoľvek súkromný záujem len na základe v zákone vymenovaných podmienok, či na základe rozhodnutia vlády ustanoviť za verejný záujem, a tým legitimizovať vyvlastňovanie alebo zásah do vlastníckych práv iných vlastníkov. Takýto prístup nezodpovedá ochrane vlastníckeho práva zakotvenej v ústave," uviedli poslanci.

Liberáli označili za sporné aj to, či umožnenie vyvlastňovania v záujme súkromných investícií zodpovedá požiadavke ústavy, že vyvlastňovanie je možné iba v nevyhnutnej miere. "Keďže iné súkromné investície sa realizujú bez toho, aby investorom bolo umožnené vyvlastňovať majetok iných vlastníkov, a zároveň aj tzv. významné investície je možné realizovať bez toho, aby sa zasahovalo do vlastníckych práv iných vlastníkov formou vyvlastňovania, nespĺňa vyvlastňovanie v záujme významných investícií ani požiadavku nevyhnutnej miery, ktorú tiež ústava vyžaduje," zdôvodnili ďalej poslanci svoj návrh.

Na základe spomínaného zákona má podľa poslancov vlastnícke právo investorov prednosť pred vlastníckym právom vlastníkov vyvlastňovaných pozemkov. "V oboch prípadoch pritom ide o súkromných vlastníkov, ale ich vlastnícke práva nemajú rovnaký zákonný obsah a ochranu, keďže vlastnícke právo jedného vlastníka je v jeho súkromnom záujme nadraďované nad vlastnícke právo iného vlastníka," dodali.

Liberáli v návrhu upozornili, že ústava neumožňuje vyvlastňovanie v inom ako vo verejnom záujme. Predmetný zákon však podľa nich takýto zásah do vlastníckeho práva predpokladá a ustanovuje.