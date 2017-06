Britská centrálna banka kľúčové úrokové sadzby nezmenila

dnes 13:46 -

Britská centrálna banka ani dnes svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila a ponechala ich na historickom minime. Dôvodom je oslabovanie ekonomiky pred vystúpením Británie z Európskej únie.

Menový výbor Bank of England (BoE) dnes pomerom hlasov 5:3 rozhodol, že kľúčový úrok zostáva na rekordnom minime 0,25 %.

Hospodárstvo spomaľuje a inflácia zrýchľuje a odkrajuje tak čoraz väčší diel z disponibilných príjmov britských domácností. A v priebehu niekoľkých dní by sa mali začať rokovania o brexite. Strážcovia britskej meny tak dnes na svojom zasadnutí ukázali, že sú opatrní.

Banka má zviazané ruky, pretože jej hlavnou úlohou je udržať na uzde infláciu, ktorá v máji zrýchlila a dosiahla 2,9 %. To je výrazne nad oficiálnym cieľom BoE, ktorá garantuje cenovú stabilitu pri inflácii na úrovni 2 %. Ale na to, aby stlačila infláciu, by BoE musela zvýšiť úrokové sadzby, čo by zase uškodilo ekonomike pred brexitom, pretože by tak zdraželi úvery.

Zdá sa, že britská centrálna banka je ochotná tolerovať vyššiu infláciu a oddialiť akýkoľvek rast úrokových sadzieb, najmä preto, že rozhovory o brexite by mohli zvýšiť neistotu.