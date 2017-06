Sankcie pomohli Ekvádoru stať sa najväčším exportérom banánov do Ruska

dnes 8:46 -

Ekonomické sankcie proti Rusku sa stali šancou pre Ekvádor, aby ovládol trh s banánmi v Rusku. V rozhovore pre TASR to povedala generálna manažérka Združenia malých producentov banánov v El Guabo v Ekvádore Lianne Zoeteweijová.

„Nebolo to však bez komplikácií, lebo sankcie znamenali veľké oslabenie dolára voči rubľu, a to predražilo aj dovážané banány, čím sa znížila ich spotreba. Napriek tomu však väčšina banánov v Rusku počas sankcií pochádza z Ekvádoru,“ uviedla Zoeteweijová.

Ekvádor totiž v porovnaní so svojimi juhoamerickými konkurentmi Kolumbiou a Peru podpísal neskôr preferenčnú obchodnú dohodu s EÚ. Platí len od januára 2017. „Preto na tamojšom trhu stále ťaháme za kratší koniec v porovnaní s Kolumbiou, Peru, či stredoamerickými štátmi. Tie nás predbehli o dva až tri roky a táto strata nás stále poškodzuje. Preto sme hľadali možnosti presadiť sa aj inde v Európe, mimo EÚ,“ konštatovala Zoeteweijová, ktorá zastupuje združenie vyvážajúce banány prostredníctvom schémy fair trade, férového obchodovania. Aj vďaka nemu sa globálny trh s banánmi mení k lepšiemu.

„Dokážeme s odberateľmi uzatvárať ročné kontrakty, čo je pre nás veľmi pozitívny posun, pretože v minulosti išlo len o týždňové zmluvy na dodávky. Ceny sa na týždennej báze často menili. Trh bol nestabilný a veľmi nevýhodný pre malých dodávateľov, pretože veľkí odberatelia, ako sú obchodné reťazce, vždy tlačili na čo najnižšie ceny,“ vysvetlila Zoeteweijová.

Stabilné kontrakty znamenajú pre malých pestovateľov finančnú istotu. „Môžeme lepšie finančne plánovať a aj sa uchádzať v banke o úvery, pretože vieme dokladovať pravidelné príjmy. Tento systém zlepšuje aj životný štandard malých pestovateľov, ktorí dokážu lepšie zabezpečiť svoje rodiny. Hoci sa na svetovom trhu stále objavuje veľa týždňových kontraktov, už aj veľkí producenti chápu, že do budúcnosti majú perspektívu skôr dlhšie zmluvy,“ zdôraznila Zoeteweijová, ktorá vidí vo férovom obchodovaní aj spôsob, ako znižovať regionálne rozdiely v krajine.

„Migrácia do miest sa v našom regióne zastavila. Práve naopak, ľudia sa dokonca vracajú na vidiek, a to nielen z ekvádorských miest, ale aj zo Španielska alebo z USA. Láka ich to, že môžu mať dobrú prácu v miestach, odkiaľ pochádzajú,“ dodala Zoeteweijová.