Nákladné vlaky z Číny po roku opäť jazdia cez Ukrajinu a Slovensko do EÚ

dnes 15:16 -

Nákladné vlaky z Číny po vyše roku znovu jazdia cez Ukrajinu a Slovensko do Európskej únie. Na termináli kombinovanej dopravy Dobrá pri Čiernej nad Tisou a slovensko-ukrajinských hraniciach bolo preložených 41 kontajnerov z vlaku na širokom železničnom rozchode na vlak európskeho rozchodu. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Vlak bol vypravený z čínskeho mesta Changsha a zo Slovenska ďalej smeruje do Budapešti. Dopravu na území SR zabezpečila Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. "Je to nový začiatok smerovania nákladných vlakov s kontajnermi z Číny do Európskej únie cez Slovensko. Ide o veľký úspech, ktorý sa nám podaril po viac ako ročnom úsilí a sérii spoločných rokovaní s čínskymi, ruskými a ukrajinskými partnermi," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (most - Híd).

Pracovná skupina pri ministerstve dopravy a výstavby k napĺňaniu Memoranda o porozumení SR - ČĽR pre podporu Hodvábnej cesty uskutočnila v marci v Číne obchodnú misiu. Jej cieľom boli rokovania s vyše tridsiatimi čínskymi logistickými spoločnosťami. Tie deklarovali záujem smerovať svoje pravidelné železničné linky do Európy cez Slovensko, ak sa preukáže bezproblémový tranzit cez Ukrajinu. "Veríme, že tento vlak ich presvedčil a nasledovať budú ďalšie pravidelné linky," priblížil predseda pracovnej skupiny pri ministerstve dopravy a výstavby Peter Hrapko.

V minulom roku bolo medzi Čínou a Európou prepravených celkom 1 881 nákladných vlakov. Čína plánuje v roku 2020 vypraviť až päťtisíc takýchto vlakov.

Terminál kombinovanej dopravy Dobrá zabezpečuje prekládku medzi širokým a európskym železničným rozchodom s dvomi portálovými žeriavmi a prekládkovou kapacitou do dvestotisíc kontajnerov ročne. Vlastníkom terminálu je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a operátorom TransContainer - Slovakia, a. s. Do konca roku 2015 prekladal zhruba dvadsaťtisíc kontajnerov ročne z Číny do Európy.

Vláda SR prijala 11. apríla tohto roku Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020. Jej súčasťou je aj sedem opatrení na podporu zámerov v oblasti dopravy.