V stredu o poskytnutí stimulov pre investíciu v Prešove

dnes 16:31 -

Vláda by sa mala v stredu zaoberať návrhom rezortu hospodárstva na poskytnutie investičných stimulov pre spoločnosť Leyard Europe , s.r.o. Firma plánuje investovať do rozšírenia svojho závodu na výrobu LED panelov. Investícia v priemyselnom parku Záborské by mala predstavovať vyše 5 mil. eur a malo by vďaka nej vzniknúť 119 nových pracovných miest. Spoločnosť žiada štát o poskytnutie investičných stimulov vo výške 1,05 mil. eur. Pomoc by mala byť vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v objeme 850 tisíc eur. Zvyšok štátnej pomoci v sume 200 tis. eur by mal byť vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

Súčasťou stredajšieho rokovania vlády má byť aj návrh na určenie funkčného platu predsedovi a podpredsedovi Dopravného úradu a predsedovi a podpredsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Kabinet má rokovať aj o návrhu na odvolanie a následné vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR.