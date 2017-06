Deficit britského zahraničného obchodu v apríli klesol

dnes 12:46 -

Deficit zahraničného obchodu Veľkej Británie s tovarmi a službami sa v apríli v porovnaní s marcom zmenšil o 1,8 mld. libier (GBP) na úroveň 2,1 mld. GBP. Išlo o výsledok toho, že britský aprílový dovoz oslabil o 3,5 percenta na sumu 51,9 mld. GBP. Zmenšil sa hlavne dovoz strojov a ropy z krajín mimo Európskej únie a import áut z členských štátov EÚ. Informoval o tom v piatok na svojej internetovej stránke britský štatistický úrad ONS.

Za trojmesačné obdobie februára až apríla v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi sa však celkový deficit Británie v obchode s tovarmi a službami prehĺbil o 1,7 mld. GBP na úroveň 8,6 mld. GBP. Dôvodom bolo to, že dovoz do krajiny za trojmesačné obdobie do konca apríla posilnil výraznejšie ako vývoz. Britský import vzrástol o 1,3 percenta, ale export sa zvýšil iba o 0,2 percenta.