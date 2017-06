Draghiho holubičia prognóza: ECB ponechala sadzby bez zmeny a vylúčila možnosť ich ďalšieho zníženia

Zdroj: ECB

Foto: TASR/AP

dnes 15:05 -

Rozhodnutie ponechať úrokové sadzby bezo zmeny sa všeobecne očakávalo. Objem programu kvantitatívneho uvoľňovania bol ponechaný na 60 miliardách eur mesačne.

Banka vo vyhlásení zo zasadnutia uviedla, že úrokové sadzby zostanú na súčasných úrovniach dlhšiu dobu a výrazne prekonajú horizont platnosti programu kvantitatívneho uvoľňovania. Vypustila tak pasáž, ktorá dávala možnosť ďalšieho zníženia sadzieb. Ide o prvý drobný krôčik v očakávanom ústupu od stimulačné politiky.

Z tlačovej konferencie Maria Draghiho vyberáme:

- Riziká pre ďalší vývoj ekonomiky eurzóny považujeme na základe dostupných informácií v zásade za vyvážené. Informácie, ktoré sme dostali od posledného zasadnutia, naznačujú silnejúce momentum ekonomiky.

- Ekonomická expanzia sa teraz musí premietnuť aj do inflácie, ktorej rast zostáva utlmený. Podporná politika je naďalej potrebná k tomu, aby sa vytvorili silnejšie inflačné tlaky, ktoré sa premietnu aj do inflačných ukazovateľov. Situácia okolo inflácie zostáva dlhodobo rovnaká, to, čo zvyšuje infláciu, sú ceny potravín a ropy. Na tom sa v posledných mesiacoch prakticky nič nezmenilo.



- Oživenie európskej ekonomiky je spojené s tvorbou veľkého množstva pracovných miest. Mnohé z týchto miest sú ale horšie platené pozície, dočasné miesta či miesta, na ktorých ľudia pracujú len na čiastočný úväzok. Preto mzdy nerastú tak rýchlo, ako by bolo potrebné. Dôvodom sú štrukturálne zmeny na trhu práce. Musíme byť trpezlivý a musíme veriť v silu európskej ekonomiky.

- Výhľad ekonomického vývoja je naďalej negatívny ovplyvňovaný pomalým zavádzaním štrukturálnych reforiem. Nová projekcia očakáva rast HDP v roku 2017 o 1,9 % (marcová projekcia: +1,8 %), a o 1,8 % v roku 2018 (marcová projekcia: +1,7 %). Pre rok 2019je to 1,7 % (marcová projekcia: +1,6 %).





- Inflácia by v roku 2017 mala dosiahnuť 1,5% (marcová projekcia: +1,7%), v roku 2018 by mala byť 1,3% (marcová projekcia: +1,6%) a v roku 2019 by mala dosiahnuť 1,6% (marcová projekcia: +1,7%).

- Opatrenia, ktoré sme podnikli od júna 2014, výrazne zlepšili podmienky na úverovom trhu a dostupnosť úverov pre podniky i domácnosti.

- Ekonomika eurozóny potrebuje ďalšiu podporu reforiem, ktoré prispejú okrem iného k vyššej produktivite práce a nárastu výroby. Tempo zavádzania štrukturálnych reforiem musí byť vyššie.

- Pokiaľ bude priaznivý vývoj na trhu práce pokračovať a nezamestnanosť sa bude ďalej zvyšovať, mal by nastať očakávaný scenár ohľadom vývoja miezd. Musíme ale počkať, až sa všetky efekty začnú prejavovať.

- Pasáž o možnosti ďalšieho zníženia úrokových sadzieb sme z vyhlásenia vypustili preto, že hrozba deflácie pre túto chvíľu definitívne odznela. Ak by sa však v budúcnosti mala situácia opäť radikálne zhoršiť, bolo by zníženie sadzieb legitímnym nástrojom menovej politiky.



- Vždy sa nájdu krajiny, ktoré sú na tom horšie ako ostatné. Je logické, že prípadné zvýšenie úrokových sadzieb tieto krajiny zasiahne výraznejšie a bude pre nich väčšou výzvou. Našou úlohou je ale zabezpečenie cenovej stability a od toho sa odvíja naša politika.



- Program skupovania finančných aktív pokračuje hladko, je dostatočne flexibilný. Kvantitatívne uvoľňovanie sa ukázalo ako účinné, podporuje oživenie európskej ekonomiky. V Európe vzniklo za posledných niekoľko rokov toľko nových praocvných miest ako nikde inde na svete.



Z tlačovej konferencie jasne vyplynulo, že Mario Draghi chce zostať natoľko holubičí, ako to v tejto chvíli len pôjde. Nechce dať euru žiaden pádny dôvod k ďalšiemu rozširovaniu ziskov. Draghi neskrýval určité sklamanie z toho, že sa dobrý výkon ekonomiky zatiaľ nepremietol do inflácie. Aj preto sa snažil zdôrazňovať slovíčko "trpezlivosť" a nutnosť pokračovať v menovej expanzii.

Ľahko holubičie vyznenie prognózy, ktoré podporuje pokračovanie menovej expanzie, nie je dobrou správou pre euro.







Draghiho slová, ktoré naznačujú pravdepodobnosť, že úrokové sadzby zostanú na súčasných úrovniach po dlhšie obdobie, aspoň po skončenie programu QE, zvýšili dopyt po štátnych dlhopisoch. Výnosy dlhopisov klesli, nemecký 10-ročný bund dosiahol šesťtýždňové minimum.