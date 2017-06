Keď nás vlastný mozog klame: Rozumiem peniazom, moje rozhodnutia sú vždy správne

Zdroj: marketwatch

Foto: thinkstock

dnes 0:43 -

Pri finančných rozhodnutiach kam investovať svoje peniaze nás ovplyvňuje množstvo faktorov. Nová štúdia Národného úradu pre ekonomický výskum s názvom "Vplyv predchádzajúcich rozhodnutí na očakávania a následné rozhodnutia o portfóliu", odhalila, že je to ešte náročnejšie,než sme predpokladali. Jej autori, Camelia Kuhnenová, profesorka financií na Univerzite v Severnej Karolíne, Sarah Rudorfová, postgraduálna výskumná pracovníčka na univerzite Bern vo Švajčiarsku a Bernd Weber, profesor neurovedy v nemeckom Centre pre ekonomiku a neurovedu, dokázali, že pri konfrontácii s rovnakými faktami investori reagujú inak v závislosti od ich predchádzajúcej voľby portfólia.



V podstate zistili, že investori interpretujú nové informácie takým spôsobom, vďaka ktorému ich predchádzajúce rozhodnutia vyzerajú ako inteligentnejšie, bystrejšie a dôkladnejšie.

Pozrime sa na základe tejto teórie na investorov, ktorí majú za sebou históriu investovania do akcií. Budú mať tendenciu vidieť správanie sa akciového trhu v akomkoľvek čase prostredníctvom ružových okuliarov, pretože to ukazuje, že ich rozhodnutia boli skvelé, keď investovali do akcií. Prehĺbia tak dôležitosť akéhokoľvek zisku, ktorý ich investície do akcií vytvorili, a znížia volatilitu.





Teraz sa pozrime na investorov, ktorí sa v minulosti akciám vyhýbali. Tí budú naopak chcieť uveriť tomu, že práve ich predchádzajúce rozhodnutia boli tie správne. Budú teda reagovať opačným smerom. Budú prehnane ovplyvňovať volatilitu akcií a znižovať ich zisky.





Autori tejto novej štúdie navyše zistili, že táto tendencia má biologický a neurologický základ. Oblasti hodnotenia v mozgoch investorov skutočne fungujú odlišne v závislosti od ich predchádzajúcej voľby portfólia. Inými slovami, finanční odborníci to vôbec nemajú jednoduché, ak sa pokúšajú presvedčiť klientov, ktorí sa vyhýbajú akciám, aby napriek tomu dali akciovému trhu šancu.

Tieto zistenia dokážu postaviť chronicky nízku mieru účasti amerických domácností na akciových trhov do úplne nového svetla. V súčasnosti je táto miera blízka rekordným hodnotám, ale napriek tomu stále dosahuje iba okolo 30 %. Nová štúdia naznačuje, že jeden z veľkých dôvodov, prečo sa nikdy nedostal nad túto mieru, je to, že 70 % ľudí, ktorí nikdy neinvestovali do akcií, sa budú pozerať na všetky historické údaje negatívne. Vrátane tých, ktorí dostávajú relevantné informácie od svojho bankára.



Profesorka Kuhnenová pre marketwatch povedala, že jednou zo stratégií, ktorá by sa dala v prípade negatívnych klientov vyskúšať, je presvedčiť ich, aby aspoň malú časť portfólia venovali akciovému trhu. Bolo by to podľa nej jednoduchšie, ako sa snažiť presvedčiť týchto klientov, aby investovali podstatnú časť svojich aktív do akcií. Bolo by to z psychologického hľadiska výhodnejšie, aby takíto zákazníci okamžite vytvorili malú kapitálovú investíciu, než väčšiu alokáciu oveľa neskôr.

Možno sa odborníci z bankového sektora nezamýšľajú nad tým, či ich klienti nemajú psycho-neurologickú bariéru, na prekonanie ktorej by potrebovali skôr univerzálnejšie rady, ako len tie, úzko zamerané výhradne na investičnú scénu. Tento stav je úzko spätý s rozšíreným ľudským znakom známym ako potvrdzujúca zaujatosť, čo je tendencia interpretovať nové informácie ako argument na potvrdenie toho, že naše predchádzajúce činy, alebo presvedčenia, boli tie najsprávnejšie.





Táto tendencia je v súčasnosti v plnej miere prítomná a dobre viditeľná v politickej aréne. Neraz rovnaká správa je politikmi interpretovaná úplne odlišne. Jeden tábor ju bude považovať za dôkaz zločinu a viny konkrétneho politika, druhá strana nebude vidieť nič iné ako zaujatosť slizkých hadov z médií a nepravdivé podávanie informácií vytrhnutých z kontextu.



Všetci sme hrdí na našu racionálnosť a sme presvedčení, že dokážeme objektívne reagovať na nové finančné údaje, pričom sa snažíme akýmkoľvek spôsobom maximalizovať naše investičné zisky. Ako však aj tento nový výskum dokazuje, v skutočnosti je racionalita relatívne zriedkavá. Keď sme konfrontovaní, aby sme si vybrali medzi objektivitou a subjektivitou, ktorá nás postaví do lepšieho svetla, oveľa častejšie si vyberieme druhú možnosť.