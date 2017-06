Dosiahne zlato štvorročný vrchol? Záleží na rozhodnutiach FEDu

Zdroj: bloomberg;patria;investing

Foto: thinkstock

dnes 9:44 -

Americká centrálna banka po slabších dátach z domáceho trhu práce pravdepodobne nezrýchli tempo zvyšovania výpožičných nákladov, predpokladajú analytici z poradenskej spoločnosti Metals Focus. "Fed bude veľmi, veľmi mierny vo svojom spôsobe uťahovania menovej politiky," uviedol Bart Melek z Toronto-Dominion Bank ešte predtým, než na trh v piatok dorazili nečakane slabé čísla z amerického pracovného trhu a rastu miezd. Podľa neho by sa zlato mohlo dotknúť 1 300 dolárov za uncu. V posledných troch mesiacoch roka by sa jeho cena mohla pohybovať v priemere na 1 275 dolárov. Podľa Nikosa Kavalisa z poradenskej spoločnosti Metals Focus by sa cena žltého kovu tento rok mohla vyhupnúť až na štvorročná maximá nad 1 400 dolárov za uncu.

Zníženie očakávaní agresívnych zvyšovaní amerických úrokových sadzieb zo strany Fedu v druhej polovici tohto roka ďalej posilnilo príťažlivosť žltého kovu. Zlato v piatok oslávilo štvrtý rastový týždeň za sebou a od januára má k dobru zhruba 12 percent. Ceny zlata zaznamenali v pondelok opäť rast, keďže hráči na trhu sledovali čerstvé geopolitické napätie na Blízkom východe, ako aj dopady víkendového teroristického útoku v Londýne.





Trhy očakávajú v júni ďalšiu špičku, pre zvyšok roka sa ale vznášajú otázniky. Napríklad banka Goldman Sachs najnovšie vidí tretie tohtoročné zvýšenie sadzieb na december, doterajšia prognóza bola na september.

Býčiu náladu podporuje aj vyšší dopyt investorov. V SPDR Gold Trust, čo je celosvetovo najväčší burzovo obchodovaný fond s oporou v zlate, stúplo množstvo zlata od konca januára do 2. júna o viac ako 6 percent na 851 ton.

Krátkodobú oporu by zlatu mohlo poskytnúť aj štvrtkové vystúpenie odvolaného riaditeľa FBI Jamesa Comeya pred výborom amerického Senátu pre spravodajskú činnosť.

Hlavný analytik trhov vo Svetovej rade pre zlato (WGC) John Reade ale tvrdí, že politika už natoľko predvídateľná nie je a býčí run na zlato sa možno blíži do cieľovej rovinky. Optimizmus investorov by mohol schladiť tiež prípadný posun v zavádzaní prorastových opatrení, ktoré sľúbil prezident USA Donald Trump.

V len krátkodobú rally v zlate verí maklérska spoločnosť Oanda, ktorá vzhľadom k predpokladanému postupnému uťahovaniu menovej politiky, a následkom toho silnejšiemu doláru, zaujíma opatrný býčí postoj.