Výstavba bytov na rómskom sídlisku Dúžavská cesta je zatiaľ neistá

dnes 15:31 -

Mesto Rimavská Sobota zatiaľ nezačne stavať sociálne byty nižšieho štandardu na rómskom sídlisku Dúžavská cesta a ďalšia budúcnosť tohto investičného zámeru je neistá. Na ostatnom zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva o tom informoval primátor Jozef Šimko s tým, že firma z Lučenca, ktorá mala záujem postaviť tieto byty ako investor, v súčasnosti so samosprávou nekomunikuje.

Problémom je podľa neho sporná klauzula v navrhovanej zmluve, ktorá by mestu ukladala povinnosť odkúpiť postavené byty od investora aj v prípade, ak by nezískalo dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. "Majiteľovi firmy som ešte vlani povedal, že zmluvu s takouto klauzulou v žiadnom prípade nepodpíšem. Nepristúpim na to, pretože ak by sme mali zaplatiť 800.000 až 900.000 eur z mestského rozpočtu, tak to zničí ekonomiku mesta," zdôraznil primátor.

K projektu výstavby sociálnych bytov na Dúžavskej ceste mali v minulosti výhrady a pripomienky viacerí mestskí poslanci. Erik Klaubert, Samuel Urban a Štefan Baláž napríklad navrhovali, aby Rómovia priamo odpracovali časť prác pri výstavbe bytov. "Máme príklady z iných miest, že títo občania, ktorým sa byty postavia a sami sa na nich nepodieľajú, si ich nevážia a dokážu ich veľmi rýchlo zničiť," zdôvodnil vtedy Urban.

Sídlisko Dúžavská cesta je situované na juhozápadnom okraji Rimavskej Soboty a tvorí ho šesť panelových bytoviek, v ktorých žije v súčasnosti približne 1200 Rómov. Na sídlisku funguje základná škola a mesto tam prevádzkuje i hygienické centrum, ktoré vzniklo v časti zdevastovaného kultúrneho domu.