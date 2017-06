Financial Times: Trump postavil predstavy o význame USA na hlavu, krajina stráca úlohu lídra

Zdroj: FT;ČTK

Na Trumpovo vyhlásenie už zareagoval jeho predchodca v Bielom dome Barack Obama. Podľa neho nová administratíva týmto krokom zahadzuje budúcnosť. Bývalý prezident zároveň podľa agentúry Reuters vyjadril presvedčenie, že sa štáty USA, mestá a firmy vzoprú tomuto kroku a vyvinú ešte viac úsilia na ochranu planéty.

Parížska dohoda si za hlavný cieľ kladie prostredníctvom obmedzenia emisií skleníkových plynov udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvomi stupňami Celzia v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou. Podľa Trumpa za to USA platí neférovo vysokú cenu proti ďalším krajinám. "Odstupujeme, ale vyjednávania pokračujú, uvidíme, či dospejeme k spravodlivej dohode. Ak áno, bude to skvelé. Ak nie, tiež to pôjde," vyhlásil Trump pred skupinou aplaudujících priaznivcov v Ružovej záhrade Bieleho domu. "Bol som zvolený v Pittsburghu, nie v Paríži," uviedol prezident. V tomto priemyselnom meste však v amerických prezidentských voľbách vyhrala Hillary Clintonová.





Krátko pred Trumpovým vystúpením sa ho od široko kritizovaného kroku snažil odradiť generálny tajomník OSN António Guterres či niektorí západní predstavitelia. Výzvu so žiadosťou o zachovanie doterajšieho stavu mu zaslali aj dve desiatky veľkých amerických podnikov predovšetkým z oblasti technológií. Miliardár a majiteľ automobilky Tesla Elon Musk v reakcii oznámil odstúpenie z prezidentových ekonomických poradných zborov.

Európska únia jednostranného rozhodnutia ľutuje, uviedol eurokomisár pre opatrenia v oblasti klímy a energetiky Miguel Arias Cañete. Svet podľa neho môže v boji s klimatickými zmenami aj naďalej počítať s európskym vedením.

Zástupca komisie vo vyhlásení uviedol, že EÚ po americkom kroku posilní svoje existujúce partnerstvá a bude hľadať nové. Od najväčších svetových ekonomík po najmenšie ostrovné štáty, ktoré sú klimatickými zmenami ohrozené.