OĽaNO-NOVA navrhuje zvýšiť daňový bonus na druhé a ďalšie dieťa

Skupina poslancov NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA predložila do parlamentu návrh novely zákona o dani z príjmov, podľa ktorého by sa mal pre pracujúcich rodičov zvýšiť daňový bonus na druhé a ďalšie dieťa. Ak by v budúcom roku bola výška životného minima rovnaká ako v roku 2017, daňovník by si mohol uplatniť daňový bonus vo výške 21,41 eura na prvé dieťa, 42,82 eura na druhé dieťa a 64,23 eura na tretie a každé ďalšie dieťa mesačne. Pri troch deťoch by si tak daňovník mohol znížiť daň z príjmov o ďalších 64,23 eura mesačne, resp. o 770,76 eura ročne.

Ako na pondelkovej tlačovej besede uviedla poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Anna Verešová, Slovensko starne, rodí sa málo detí a napriek tomu sa súčasná vláda spolieha len na migráciu. "V časoch, keď máme najnižší populačný rast v Európe, mala vláda dávno robiť nejaké strategické opatrenia, ktoré by pomohli mladým rodinám pri rozhodovaní sa o prijatí ďalšieho dieťaťa do rodiny," zdôraznila.

Upozornila na to, že na Slovensku rastie výber daní. "Kedy, ak nie teraz by sme mali urobiť systémové, radikálne opatrenia," povedala. Ak by sa podľa Verešovej zvýšil daňový bonus na druhé a ďalšie dieťa, možno by sa rodičia rozhodli mať viac detí. "Je najvyšší čas, aby sme konečne uľavili rodinám s deťmi," dodala.

Poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Erika Jurinová považuje takýto návrh za investíciu do budúcnosti. Upozornila na to, že Štatistický úrad SR zverejnil minulý týždeň údaje za rok 2016, podľa ktorých vývoj vekovej štruktúry obyvateľov na Slovensku nie je pozitívny. "Druhýkrát v histórii Slovenskej republiky sa stalo, že vekový priemer občanov Slovenska sa prehupol nad hranicu 40 rokov," povedala.