Peniaze zo strieborného plátna: Ktorý film bol najlepšou filmovou investíciou všetkých čias?

Sci-fi fanúškovia dobre vedia, že onen muž bol George Lucas a Hviezdne vojny, ním napísané a režírované, sa na plátna dostali pred štyridsiatimi rokmi, 25. mája 1977. Pôvodné 11 miliónov dolárov vložených do nakrúcania Hviezdnych vojen sú pravdepodobne najlepšou investíciou, ktorá sa kedy v Hollywoode uskutočnila. Dokonca aj vtedy, keď sa náklady upravia o infláciu, film by v dnešných dolároch stál iba 45 miliónov dolárov, čo je menej ako 20 % z toho, čo „zožral“ siedmy film Star Wars, The Force Awakens v roku 2015. A oveľa menej ako 200 miliónový rozpočet za druhú epizódu Strážcov galaxie.





Pôvodné Hviezdne vojny sú tretím najlepšie zarábajúcim filmom všetkých čias, príjmy očistené o infláciu sa blížia k 2 miliardám dolárov. Tento výsledok sám o sebe robí pôvodnú investíciu veľkolepou.







Prvú priečku v rámci celosvetovej kinematografie si drží Odviate vetrom, upravený o infláciu v priebehu 78 rokov od prvého vydania filmu dokázal zarobiť 3,47 miliárd dolárov. Avšak žiaden film nedokáže zreplikovať to, čo sa podarilo Hviezdnym vojnám. Najmenej 10 lukratívnych pokračovaní, päť televíznych seriálov a niekoľkých televíznych filmov, ako aj miliardy dolárov za knihy a iný doplnkový tovar. Lucas si v tom čase nedokázal ani predstaviť, akým úspechom bude ovenčená jeho tvorba v nasledujúcich 40 rokoch.



Pri tvorbe Hviezdnych vojen, bol Lucas pionierom novej záznamovej technológie. Pridal nové štýly filmovania, nové zvukové techniky a hlavne nový spôsob poňatia sci-fi. Na rozdiel od všeobecne sterilných, lesklých, kovových futuristických cudzích svetov v iných sci-fi snímkach, bol ten Lucasov vesmír plný života, niečo ako náš svet. Star Wars je dôkazom nielen Lucasových filmových zručností, ale aj inovácií filmového priemyslu. Samotný film nastavil latku pre akýkoľvek sci-fi, či akčný film, ktorý po ňom nasledoval. Technický úspech vyvolal ďalšie "lucasoviny", ako je audiofirma pre priestorový zvuk THX, spoločnosť na vizuálne efekty Industrial Light and Magic, či animačný gigant Pixar. Všetky boli pôvodne súčasťou Lucasfilmu, založenou produkčnou spoločnosťou Lucas na pomoc pri realizácii jeho umeleckých vízií.





V priebehu desaťročí sa Lucas stal terčom kritiky za remastering a zmenu pôvodných Hviezdnych vojen a za zrodenie niektorých pomerne nevýrazných procedurálnych následníkov filmu. Ostáva však nesporné, že Lucas vytvoril vesmír veľkých nápadov, ktoré budú žiť dlho ešte po tom, čo jeho ranní fanúšikovia už budú po smrti. Ponúka vzrušujúcu inšpiráciu nespočetnému množstvu generácií divákov.





Lucasfilm, ktorý tiež produkoval legendárnu sériu Indiana Jones, bol súkromnou spoločnosťou až do predaja Disney v roku 2012 za 4 miliardy dolárov. Takže je nemožné zistiť, aké príjmy dokázala spoločnosť vygenerovať na hračkách a iných tovaroch pred jej predajom. Určite sa to do predaja firmy nejak premietlo, Disney zaplatila za Lucasfilm toľko, ako za práva na superhrdinov od Marvel Studios. Ale dokonca aj táto vysoká cenovka, ako sa neskôr ukázalo, nebola prekážkou dobrého obchodu. Veď dva filmy Star Wars, ktoré z dielne Disney vyšli od roku 2012 (The Force Awakens a Rogue One), spolu zarobili 1,5 miliardy dolárov len za predaji lístkov, čo zaplatilo takmer 40 % zo spomínaných 4 miliárd dolárov.







Skutočná hodnota je ale niekde inde. Disney môže používať značku Star Wars pre čokoľvek, nech sú to hračky, hry, iný tovar, plavby, prehliadky v zábavných parkoch, hotely. Zoznam je nekonečný a spoločnosť Disney sa usiluje o čo najväčší záber. Čoskoro sa objaví sekcia Disneyland a Disney World, ktorá sa bude venovať výhradne Star Wars. V Kalifornii a na Floride deti a dospelí môžu jazdiť na koni Star Wars, kúpiť si nápoj Star Wars, jesť jedlo Star Wars, spať v izbách Star Wars, a samozrejme nezabúdajú ani na celkový Star Wars štýl. Spoločnosti Disney sa vlani podarilo vygenerovať takmer 17 miliárd dolárov z tematických parkov a stredísk a viac ako 5 miliárd dolárov za tovar a licencovanie. A tieto čísla sa budú šplhať ešte vyššie, keď sa tri nové Hviezdne vojny uvedú do kín počas nasledujúcich troch rokov. Čoraz viac fanúšikov čaká na to, aby sa mohli ponoriť do rozšíreného vesmíru Lucasovho opusu.





Ak sa vrátime na počiatok, všetok ten „cirkus“ začal malým filmom v roku 1977, ktorý vyšiel na zhruba 11 miliónov dolárov. Snom farmárskeho chlapca objavujúceho vieru a jeho boju voči zlu šíriacej vesmírnej ríši.