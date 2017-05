Trh komerčných nehnuteľností bol v roku 2016 pre Slovensko aj  Česko  rekordný

dnes 9:31 -

Minulý rok bol pre trh komerčných nehnuteľností na Slovensku aj v Česku rekordný. Kým na Slovensku sa objem transakcií komerčných nehnuteľností v minulom roku takmer zdvojnásobil na približne 850 miliónov eur, v Česku tieto investície medziročne vzrástli o takmer jednu miliardu eur na 3,7 miliardy eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti UniCredit Bank Austria.

„Dopyt po komerčných nehnuteľnostiach rástol na oboch trhoch. Transakcie v Českej republike zaznamenali počas štvrtého štvrťroka historické maximum. Silný dopyt pokračoval aj v prvom štvrťroku tohto roka,“ povedal riaditeľ útvaru Real Estate v UniCredit Bank Austria Reinhard Madlencnik.

Trh kancelárskych nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku sa v minulom roku sústredil najmä na hlavné mestá. Bratislava zaznamenala rekordnú výšku nájomného za nové kancelárske priestory, hoci výstavba nových priestorov bola vyššia ako v Prahe. „V hlavnom meste Slovenska je naplánovaných mnoho projektov a existuje reálna možnosť medziročného nárastu novej výstavby na viac než 100 tisíc metrov štvorcových,“ predpokladajú analytici banky. Prenájmy nových nehnuteľností v Prahe vykázali významný nárast v roku 2016, pričom úroveň novej výstavby bola veľmi nízka.

Ťahúňom trhu logistických nehnuteľností na Slovensku aj v Česku by mali v tomto roku byť automobilový priemysel a odvetvie elektronického obchodu . „V prvom rade je to vďaka automobilovým klastrom, ktoré hrajú významnú úlohu v oboch krajinách. Internetový obchod Amazon blízko Prahy prevádzkuje nové veľké distribučné centrum, z ktorého sa dováža tovar zákazníkom v celej Európe,“ povedala realitná analytička UniCredit Bank Austria Karla Schestauberová. Miera neobsadenosti logistických zariadení klesá, a podľa analýzy by to malo vďaka stabilnému dopytu ostať až do konca roka tohto roka.

Aj trh nákupných centier na Slovensku sa úzko sústredí na hlavné mesto, ktoré predstavuje 42 % z celkového trhu. Trh nákupných centier v Bratislave a niekoľkých vedľajších regiónoch je nasýtený. Konkurencia je vysoká a riziko zo strany internetových maloobchodníkov rastie.

Český trh s nehnuteľnosťami na maloobchodné účely je dobre rozvinutý a značne nasýtený. Hlavné mesto Českej republiky je vďaka silnému odvetviu medzinárodného cestovného ruchu mimoriadne obľúbenou adresou maloobchodných prevádzok. Podľa Schestauberovej má mesto dobré meno medzi lokálnymi a medzinárodnými maloobchodníkmi a často sa uvádza ako najvhodnejšia voľba spomedzi hlavných miest regiónov strednej a východnej Európy.

Ako ďalej z analýzy vyplýva, trh nehnuteľností podporil stabilný hospodársky rast v oboch krajinách. Hrubý domáci produkt v Česku sa v minulom roku zvýšil približne o 2,3 %, v tomto roku sa predpokladá väčšie zrýchlenie ekonomiky s rastom na úrovni 2,6 % a v budúcom roku o 2,5 %.

Slovenská ekonomika rastie ešte rýchlejšie, reálny rast dosiahol v minulom roku úroveň 3 %. Predpokladá sa jej ďalší rast, a to na úroveň 3,4 % v tomto roku a 3,7 % v roku 2018. Hlavný faktor, ktorý sa podpíše na raste v tomto roku bude podľa analýzy nárast súkromnej spotreby a rastúce investície, pričom v roku 2018 by mali významnou mierou prispieť čisté reálne vývozy.