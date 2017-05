ECB upozorňuje na riziko návratu obáv týkajúcich sa udržateľnosti dlhov

dnes 17:01 -

Vysoké dlhy niektorých krajín eurozóny sa opäť môžu dostať do centra pozornosti trhov, upozornila Európska centrálna banka (ECB).

Toto riziko sa od novembra 2016 zvýšilo, uviedla ECB vo svojej dnes zverejnenej správe o finančnej stabilite. Ekonomika eurozóny síce pokračovala v uplynulých šiestich mesiacoch v oživovaní, ale dlhšie obdobie politickej neistoty môže utlmiť rast a spôsobiť zvýšenie rizikových prirážok. "To by zvýšilo náklady na financovanie a mohlo by to vyvolať obavy týkajúce sa udržateľnosti dlhov niektorých krajín," varovala ECB.

Vo všeobecnosti však finančný systém v eurozóne dokázal v uplynulých šiestich mesiacoch svoju odolnosť voči stresu, uviedla ECB. Tlak na banky v menovej únii sa znížil. Finančné inštitúty však podľa strážcov meny stále nie sú dostatočne odolné, keďže nízke úrokové sadzby majú negatívny vplyv na ich ziskovosť.

ECB tiež poukázala na riziko výraznejšieho kolísania na dlhopisovom trhu, ktoré je naďalej vysoké. Naopak brexit nepredstavuje pre finančnú stabilitu eurozóne žiadne veľké nebezpečenstvo.