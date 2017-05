Merkelová signalizuje tvrdší prístup v rokovaniach o brexite

dnes 14:31 -

Ak Veľká Británia po vystúpení z Európskej únie zavedie pravidlá obmedzujúce hospodársku súťaž, Európska únia musí mať k dispozícii mechanizmy, ako čeliť takejto situácii. Vyhlásila to v piatok nemecká kancelárka Angela Merkelová. Londýn zároveň varovala, že pokiaľ občanom členských štátov EÚ odoprie právo na voľný pohyb, bude to mať svoju cenu. „Budeme musieť rozmýšľať, ako tomu čeliť,“ povedala Merkelová na stretnutí so zástupcami rodinných podnikov. Vyjadrenia signalizujúce tvrdší prístup Berlína v rokovaniach o brexite počas tohto týždňa zazneli od viacerých nemeckých predstaviteľov, uviedla agentúra AP.

Merkelová tiež poznamenala, že po odchode z európskeho spoločenstva si Veľká Británia bude môcť stanoviť vlastné štandardy v oblastiach ako ochrana životného prostredia alebo práva spotrebiteľov.

Rokovania medzi EÚ a Veľkou Britániou o brexite sa reálne začnú najskôr budúci mesiac po britských predčasných voľbách, ktoré sa budú konať 8. júna. Premiérka Theresa Mayová vyzýva voličov, aby hlasovaním vo voľbách upevnili parlamentnú väčšinu jej konzervatívnej strany, a tým aj posilnili pozíciu Londýna v rokovaniach o vystúpení z EÚ.