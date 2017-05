Príplatok za nočnú prácu sa nebude odvíjať od priemernej mzdy zamestnanca

dnes 11:31 -

Príplatok za nočnú prácu sa bude naďalej odvíjať od minimálnej mzdy, a nie od priemerného zárobku zamestnanca, ako to navrhovalo opozičné hnutie OĽaNO-NOVA. Jeho návrh novely Zákonníka práce, ktorý by takúto zmenu zaviedol do praxe, totiž dnes poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania.

"Od priemerného zárobku zamestnanca sa už v súčasnosti odvíjajú niektoré iné mzdové zvýhodnenia, napr. mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok alebo mzda za prácu nadčas," poukázali opoziční poslanci.

Hnutie pripomenulo, že podľa údajov Eurostatu je Slovensko dlhodobým lídrom v počte zamestnancov pravidelne pracujúcich v noci. "Až 16,7 % slovenských zamestnancov (teda 1/6), pravidelne pracuje v noci. Priemer európskej dvadsaťosmičky je pritom len 6,1 % zamestnancov, ktorí pravidelne pracujú v noci," uviedli navrhovatelia.

Poukázali aj na negatíva nočnej práce. "Medzi najskloňovanejšie riziká nočnej práce patria najmä možné poruchy spánku či iné zdravotné problémy, únava vo voľnom čase, a tiež nižšia kvalita rodinného a spoločenského života," doplnili poslanci OĽaNO-NOVA.