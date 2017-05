Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 52 USD za barel

dnes 18:31 -

Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena Brentu prekročila 52 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch čiastočne zlepšili informácie o tom, že Saudská Arábia, Rusko a Kuvajt sú pripravení podporiť predĺženie súčasnej dohody o obmedzení produkcie až do konca 1. štvrťroka 2018.

Saudská Arábia a Rusko ešte v pondelok (15.5.) uviedli, že sa dohodli na predĺžení spomínanej dohody o deväť mesiacov. To znamená do konca marca budúceho roka, keďže súčasná dohoda uzatvorená koncom novembra 2016 platí do 30. júna. Navyše, dnes iniciatívu Ruska a Saudskej Arábie podporil kuvajtský minister ropného priemyslu. Očakáva sa, že ďalšie štáty by mohli tieto plány podporiť na schôdzke 25. mája.

Rast cien ropy však nebol výrazný, keďže na akékoľvek iniciatívy OPEC a Ruska odpovedajú Spojené štáty zvyšovaním vlastnej produkcie. Vplyv krokov OPEC je tak obmedzený. Navyše, podľa banky Goldman Sachs dva členské štáty OPEC, Líbya a Nigéria, ktoré sú od škrtov oslobodené, sa tiež budú snažiť svoju produkciu zvýšiť.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom vzrástla do 15.35 h SELČ o 30 centov na 52,12 USD (47,13 eura) za barel. Aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni sa zvýšila o 30 centov a dosiahla 49,15 USD za barel.