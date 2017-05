Peniaze na protipovodňové opatrenia možno využívať efektívnejšie

dnes 16:31 -

Peniaze na protipovodňovú ochranu by sa dali na Slovensku využívať aj efektívnejšie, ukázala revízia výdavkov na životné prostredie. Prioritizácia projektov sa podľa priebežnej správy z revízie v praxi nie vždy uplatňuje. Platí však, že predchádzať povodniam je nákladovo efektívnejšie ako odstraňovať následky po katastrofe.

"V súčasnom pláne výstavby do roku 2019 je možné za 227 miliónov eur zabrániť škodám vo výške 808 miliónov eur a ochrániť 22.000 obyvateľov. Pri dodržiavaní prioritizácie by sme za rovnakú sumu vedeli zrealizovať projekty, ktoré by zabránili o 1,54 miliardy eur vyšším škodám a ochránili by o 38.000 obyvateľov viac," konštatuje sa v priebežnej správe.

Vo všeobecnosti boli podľa revízie podporené projekty na územiach s vyšším počtom povodní. V minulosti však chýbali nástroje na lepšiu identifikáciu problematických oblastí, preto smerovali finančné prostriedky aj do oblastí s nižším výskytom povodní. "V poslednom období boli financované projekty vo výške 30,7 mil. eur, ktoré by už za súčasných podmienok nemohli byť podporené," poukazuje sa v materiáli.

Menej adresne sa využívali najmä peniaze z Environmentálneho fondu. "Až 45 percent výdavkov domáceho fondu bolo použitých v oblastiach s jednou alebo žiadnou zaznamenanou povodňou medzi rokmi. Pri štrukturálnych fondoch to bolo 23 percent výdavkov," priblížila správa.

Revízia výdavkov na životné prostredie, ktorá je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze, odhalila, že Slovensku sa darí znižovať emisie skleníkových plynov, nevie si však dobre poradiť s odpadmi ani odpadovými vodami, povodňami či kvalitou ovzdušia. Výdavky na túto oblasť predstavujú 0,6 percenta HDP, čo je porovnateľné s Českom, Maďarskom a Poľskom. Významnú časť tvoria eurofondy. Analytici by teraz do konca júna mali navrhnúť opatrenia, ktoré by priniesli efektívnejšie využívanie peňazí.