AKTUALIZÁCIA - STAVEBNÍCTVO: Stavebná produkcia po dvanástich mesiacoch v marci opäť vzrástla

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Stavebná produkcia po dvanástich mesiacoch medziročného poklesu v marci opäť vzrástla. V treťom mesiaci roka sa výkony odvetvia zvýšili oproti vlaňajšiemu marcu o 8,5 % na 351,8 mil. eur. V prvom štvrťroku stavebná produkcia v priemere klesla o 5,7 % na 837,5 mil. eur. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Stavebná produkcia realizovaná firmami v tuzemsku v marci vzrástla medziročne o 10,1 % na 334,8 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil o 1,4 percentuálneho bodu na 95,2 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zvýšenie stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 14,1 % na 245,5 mil.eur. Práce na opravách a údržbe vzrástli o 0,1 % na 84,5 mil. eur.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, stúpla o 2,5 percentuálneho bodu na 73,3 % a podiel prác na opravách a údržbe sa znížil o 2,4 percentuálneho bodu na 25,2 %. "Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 26,3 % a na budovách o 4,8 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 71,7 %, inžinierske stavby sa podieľali 28,3 %," uviedol ŠÚ.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí v marci medziročne klesla o 15,8 % na 17 mil. eur a jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 4,8 %.

Stavebná produkcia v tuzemsku za prvé tri mesiace roka klesla medziročne o 5,2 % na 792,3 mil. eur. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 8,4 % na 552,3 mil. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 3,4 % na 229,2 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 2,5 percentuálneho bodu na 69,7 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil na 28,9 %. Produkcia v zahraničí klesla o 14 % na 45,2 mil. eur a na celkovej produkcii mala podiel 5,4 %.

Obnove rastu stavebníctva podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Kršňáka pomohol aj bázicky efekt, keď vlani v marci už bolo aj reálne cítiť výpadok eurofondových infraštrukturálnych projektov. "Oživenie je však možné pozorovať aj pri pohľade na medzimesačné rasty produkcie v tomto segmente - dynamicky medzimesačný rast sme mohli pozorovať vo februári aj v marci. Síce pomalšie, ale v súlade s očakávaniami sa začína zotavovať aj segment výstavby budov, druhý mesiac v rade zaznamenal medzimesačný nárast produkcie a po šiestich mesiacoch nepretržitého poklesu tak obnovil rast aj v medziročnom porovnaní," uviedol analytik.

Stavebníctvo by sa malo v nasledujúcich mesiacoch ďalej zotavovať. "Pomôcť by mal reštart výstavby diaľnic, financovaných z eurofondov a štátneho rozpočtu aj cez PPP, investície v súkromnom sektore (najmä automobilovom - výstavba Jaguar Land-Rover), pokračujúci boom na rezidenčnom trhu, avšak stavebné povolenia naznačujú aj citeľné oživenie vo výstavbe nebytových budov (kancelárie, obchody a podobne)," očakáva Koršňák. Bázicky efekt (posun Veľkej noci) by mohol v apríli v medziročnom porovnaní predsa len dočasne stlačiť rast stavebníctva naspäť k nule.

Stavebná produkcia v roku 2016 medziročne klesla o 10,7 % na 4,872 mld. eur. Tuzemská produkcia sa znížila o 11,3 % na 4,615 mld. eur, pričom nová výstavba, vrátane rekonštrukcií a modernizácií, dosiahla objem 3,237 mld. eur pri poklese o 16,5 %, opravy a údržba vzrástli o 1,9 % na 1,303 mld. eur. Produkcia v zahraničí v objeme 257,2 mil. eur bola vyššia o 1,1 %.