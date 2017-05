Budovanie liniek vysokého napätia v Nemecku zaostáva tri roky

dnes 14:46 -

Výstavba troch liniek vysokého napätia zo severného a západného pobrežia Nemecka na juh do Bavorska a Bádenska-Württenberska sa teraz oneskoruje asi o tri roky. Vláda ich pôvodne požadovala dokončiť v roku 2022. V ňom sa má odpojiť od elektrizačnej siete posledný jadrový blok. Už je isté, že potrebné prenosové linky nebudú hotové. Preto niekoľko jadrových blokov zostane v prevádzkovej rezerve, aby sa zabezpečila dodávka elektriny, ak by jej prenos v špičkách z oblastí s veternými elektrárňami v Severnom mori a v Baltiku zlyhal.

Zaostávanie výstavby prenosových liniek súvisí so zásadnou zmenou schválenou v roku 2016. Energia sa nebude prepravovať nadzemnými vedeniami, ale káblami uloženými v zemi.

Pôvodne sa plánovali tri prenosové linky v celkovej dĺžke 7700 km. Z projektu je zatiaľ dokončených 850 km.

Výstavba pozemných vedení vysokého napätia narážala na veľký odpor verejnosti. Vláda sa domnieva, že prechodom na prenos elektrickej energie podzemnými káblami zmení postoj ľudí k trasám.

Proti nadzemným linkám dôrazne protestoval aj bavorský ministerský predseda Horst Seehofer. Označil ich za „monštrá“.

Uloženie káblov do zeme bude o niekoľko miliárd eur drahšie, ale umožní to spojiť sever a juh krajiny priamočiarejšie. Šéf Spolkovej elektrizačnej prenosovej agentúry Jochen Homann dnes v Bonne uviedol, že sa zásadná zmena postoja verejnosti k linkám očakáva, keď sa po odpojení posledného jadrového bloku úplne dobuduje aj prenosová sieť.

K jej výstavbe sa odmietavý postoj verejnosti začal meniť, keď sa rozhodlo, že sa elektrická energia bude prenášať pod povrchom. Homann zdôraznil, že to ospravedlňuje aj vyššie náklady na druhý variant splnenia úlohy. „Bez položenia káblov do zeme by sme sa vôbec nepohli z miesta,“ konštatoval.