Miliardár Jack Ma: Generálni riaditelia do 30 rokov vymiznú, nahradia ich roboty

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 9:46 -

V prejave v rámci podujatia China Entrepreneur Club, miliardár vyzval vlády, aby zaviedli reformu vzdelávania a načrtol, ako by ľudia mali spolupracovať so strojmi. "V nasledujúcich 30 rokoch bude svetové utrpenie oveľa väčšie než pocit šťastia, pretože existuje mnoho ďalších problémov, na ktoré ešte len narazíme," povedal Ma v čínštine, keď hovoril o možných škrtoch pracovných príležitostí spôsobených zavedením technológií.

Zakladateľ Alibaba varoval, že sociálne konflikty môžu mať "obrovský vplyv" na všetky oblasti života. Jeho spoločnosť už investovala aj do oblastí ako je cloud computing a umelá inteligencia, keďže sa rozširuje do nových sektorov aj mimo oblasti e-commerce.

Ma pred približne 15 rokmi mal dve alebo tri stovky prejavov, v ktorých varoval pred dopadom elektronického obchodu a internetu na tradičné podniky, ale v tom čase ešte nebol známy a jeho slovám nikto neprikladal dôležitosť. Miliardár varoval, že akékoľvek podnikanie, ktoré nie je spojené s internetom, by mohlo v budúcnosti utrpieť.





Ma tiež hovoril o vzostupe robotov a umelej inteligencie, predpovedal, že táto technológia bude potrebná na spracovanie veľkého množstva dát, ktoré sa dnes vytvárajú a s ktorými si už ľudský mozog nedokáže poradiť. Stroje by však nemali postupne nahradiť to, čo dokážu ľudia, povedal Ma. Technologická komunita by sa podľa neho mala zamerať na výrobu strojov, ktoré dokážu robiť to, čo ľudia nedokážu. Tým by sa stroj stal skôr "ľudským partnerom" ako súperom.

Pripustil však, že umelá inteligencia pravdepodobne vedie k tomu, že ľudia budú žiť dlhšie a pracovných miest bude čoraz menej. Roboty jedného dňa dokážu tiež nahradiť vedúcich pracovníkov firiem. "O 30 rokov sa na obálku časopisu s najlepším generálnym riaditeľom roka dostane veľmi pravdepodobne robot, ktorý má lepšiu pamäť ako vy, počíta rýchlejšie ako vy a nebude sa hnevať na konkurenciu," povedal Ma.