Poľský štátny dlh bude podľa MMF tento rok vyšší, než pôvodne očakával

Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že štátny dlh Poľska dosiahne tento rok výrazne nad 54 % hrubého domáceho produktu (HDP). To znamená zhoršenie prognózy, keďže v tej predchádzajúcej fond očakával, že štátny dlh dosiahne len tesne nad 53 % HDP. V nasledujúcich rokoch by ale mal postupne klesať, pričom v roku 2022 počíta fond s dlhom pod 52 % HDP.

Podľa MMF by Poľsko malo v tomto roku zaznamenať dlh na úrovni 54,6 % HDP, zatiaľ čo predchádzajúci odhad uvádzal dlh vo výške 53,2 % HDP. V budúcom roku by sa štátny dlh mal znížiť na 54,1 % HDP a v poklese by mal pokračovať aj v nasledujúcom roku, a to na 53,6 % HDP. V roku 2020 počíta fond s poklesom dlhu Poľska na 52,9 % HDP, v roku 2021 by mal klesnúť na 52,3 % HDP a v roku 2022 by sa mal dostať na 51,7 % HDP.

Tohtoročná prognóza MMF je optimistickejšia než odhad poľského ministerstva financií. To očakáva tohtoročný dlh na úrovni 55,3 % HDP a v roku 2018 na úrovni 54,8 % HDP. V ďalšom roku predpokladá dlh okolo 54 % HDP, ale v roku 2020 odhaduje jeho výraznejší pokles na 52,1 % HDP.