Globálna ekonomika je na tom dobre, záleží na tom, čomu veríte

MMF očakáva, že rok 2018 bude ešte lepší, s rastom okolo 3,6 %. To by bolo najlepšie globálne tempo rastu od roku 2011. Napriek tomu MMF je stále nervózny. Jeho analytici vnímajú viac protiinflačné riziká než tie inflačné. Zvyšujúca sa príjmová nerovnosť, nízky rast produktivity, politické napätie na Strednom východe, či strašidlo nárastu protekcionizmu. To všetko ohrozuje pohľad na región cez ružové okuliare.

Napriek všetkému niet dôvodu si myslieť, že MMF nie je dostatočne optimistický. Gavyn Davies poukazuje v denníku Financial Times, že "nowcast", čo sú prognostické modely, ktoré odhadujú ekonomický rast pomocou ukazovateľov v reálnom čase, naznačujú, že MMF výrazne podceňuje silu globálnej ekonomiky. Nowcast z Fulcrum Asset Management, kde je Davies predsedom, odhaduje, že globálna ekonomika v súčasnosti rastie svižným tempom 4,4 %. Fulcrum predpovedá, že priemerný globálny rast bude v roku 2017 na úrovni 4 % a v roku budúcom na úrovni 4,2 % .





Relatívna sila nowcast predpovede spočíva oproti usadenejším prognózam MMF v aktuálnych prieskumoch dôvery spotrebiteľov a podnikov, najmä v USA. Na nowcast sa spoliehajú nielen ľudia z Fulcrumu, ale aj Federálnej rezervnej banky v New Yorku. Zisťovanie "mäkkých" údajov sa ukázalo užitočné pre zlepšenie presnosti predpovedí. Ale MMF sa vo svojich predpovediach zvyčajne viac spolieha na "tvrdé" dáta, ako sú údaje z priemyselnej výroby alebo z pracovných štatistík, ktoré sa spätne pozerajú a sú zverejňované s oneskorením na rozdiel od mäkkých dát.

Samozrejme existujú dôvody pre pochybnosti o správnosti predikcií postavených na nowcast. Mnohí pozorovatelia sa domnievajú, americkí spotrebitelia a firmy boli nezmyselne optimistickí ohľadom schopnosti prezidenta Trumpa znížiť dane, zoslabiť regulácie a zvýšiť výdavky do infraštruktúry. Výsledkom je, že nie je dôvod sa domnievať, že by sa niečo fundamentálne zmenilo na ekonomike USA po minuloročných voľbách. Ba čo viac, údaje z prieskumu viedli predikcie založenej na nowcastoch k chybným výsledkom. Avšak vo väčšine prípadov už nowcast dokážu prekonať výstupy, ktoré nezahŕňajú údaje takéhoto prieskumu. Dokonca aj MMF sa uberá smerom k používaniu viacerých spôsobov nowcastingu vo svojich prognózach.

Aj keď mäkká údaje nadhodnocujú silu globálnej ekonomiky, dá sa očakávať, že neskoršie tvrdé dáta ju nakoniec zmiernia. Stredná cesta medzi týmito prognózami naznačuje, že globálny rast je silnejší, než tomu bolo na nejaký čas doteraz.