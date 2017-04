Česko zvyšuje vývoz do USA, od roku 2010 sa export zvýšil takmer na dvojnásobok

dnes 13:16 -

Na pozíciu najdôležitejšieho vývozného cieľa českých firiem mimo územia Európy sa posunuli Spojené štáty. Od roku 2010 sa vývoz z Česka do USA zvýšil takmer na dvojnásobok.

V roku 2015 vyviezli české firmy do Spojených štátov tovar a služby za viac než 3,5 miliardy USD (3,29 miliardy eur). V korunovom vyjadrení to znamená dvojnásobok oproti roku 2010. Ako uviedol server E15.cz, do vyšších tržieb českých firiem sa však výrazne premietlo posilnenie americkej meny, ktorá v danom období postupne posilnila z 18 na 25 Kč za dolár.

Dve tretiny českého vývozu pripadajú na výrobky, tretina na služby. Na celkovom českom exporte majú Spojené štáty ako cieľ podiel zhruba 2,5 %. Česi tam vyvážajú turbíny, motory, čerpadlá alebo pneumatiky.

Dovoz do Českej republiky z USA sa pohybuje okolo 3 miliárd USD ročne. Spojené štáty okrem toho patria medzi piatich najväčších investorov v Česku. Od roku 1994 do roku 2015 americké spoločnosti investovali v Českej republike takmer 72 miliárd Kč (2,70 miliardy eur), čo pomohlo vytvoriť takmer 37.000 pracovných miest.

(1 EUR = 1,0630 USD, 1 EUR = 26,704 CZK)